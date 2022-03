Herrera repasa su carrera en TVE: "Me encontré con el recorte en el que Otegi justificaba mi atentado"

Carlos Herrera ha intercambiado los papeles de manera momentánea con la periodista de TVE María Casado. En el programa 'Las Tres Puertas', donde Herrera ha protagonizado el minuto de oro, el presentador de COPE ha pasado a ocupar la posición de entrevistado, sometiéndose a las preguntas que Casado le ha lanzado: "¿Promete usted decir toda la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad?", ha sido la primera de las preguntas de la presentadora, ante la que Herrera ha respondido con un sincero alegato en favor de la buena educación: "Por supuesto no. Nunca hay que decir toda la verdad. La sinceridad absoluta es una falta de educación. Siempre hay que deslizar algo de confusión", ha relatado.





¿A qué hora se levanta Herrera?

Carlos Herrera ha confesado en su entrevista en TVE que tiene unas rutinas para levantarse similares a lo largo de la semana: "Hoy me he levantado a las 3:23. Depende del día, pongo las 3:05 o 3:23 y normalmente los viernes me permito levantarme a las 3:40", ha relatado ante la sorpresa de María Casado. "Yo a las 19:00 de la tarde estoy ya metido en la cama con un libro puesto en posición vertical. El sueño vence rápido", se ha justificado y es que Herrera ha admitido que a él le "gusta madrugar. A las 4:00 tengo que estar sentado viendo lo que hay. Tengo una radio americana que me pongo, muy hortera, que me entretiene de fondo", ha relatado.

¿Qué supone hablarle a millones de oyentes?

María Casado ha querido preguntarle al comunicador referencia de COPE qué supone para él hablarle a tanta gente y sobre todo, si tiene consciencia de lo que supone: "Si no lo eres, cometes una irresponsabilidad. Hay gente que cree que está solo con el micrófono y que estirando del cable no hay nadie detrás. A veces pierde el control de las cosas que dice, no controlando que hay colectivos a los que puede molestar. Cuando hay dos millones y medio de personas, hay mucha gente a la que enviar un mensaje, pero hay que respetar a dos millones y medio de personas", ha relatado.





Sobre esto, Herrera ha contado una anñecdota: "Una vez puse a un cantante muy malo y dije, que le manden a Basauri, me escribió el alcalde una carta muy divertida y le envié mis excusas. Pensé, qué necesidad. Esas cosas tienes que aprender a cuidarlas. Hay expresiones de la vida diaria que no puedes utilizarlas", ha reflexionado.





Y es que las anécdotas han brotado de la boca de Herrera como quien ha vivido y trabajado lo suficiente como para acumularlas con el cuidado suficiente con el que luego las cuenta: "Yo hacía un programa de coplas y, de vez en cuando, decía 'me inyecto esta colpa' y una vez en Sevilla una señora de pelo blanco, vestida de negro, me dice: 'Le voy a pedir una cosa nada más, no vuelva a decir eso de me inyecto. Sé que es una frase hecha, pero a mí se me ha muerto un hijo por la droga y tengo otro seriamente enfermo y en la cárcel. Y cada vez que le oigo a usted, que me gusta mucho su programa, se me abren las carnes", ha recordado Herrera.

El buen estado de salud de la radio frente a otros medios de comunicación tradicionales

La radio es sin duda uno de los medios que mejor está afrontando la transformación digital. "A la televisión le han salido competidores directos. Las plataformas, la pantalla. A la prensa tres cuartos de lo mismo con la pelea entre digital y escrita. Y a la radio lo que le pueden haber salido son los podcasts, pero juegan a favor de la radio", ha argumentado Herrera en TVE. Sobre los podcasts, Carlos ha afirmado que estos "no dejan de ser trozos de radio en conserva y la radio sigue siendo una persona que habla y otra que escucha. Entre medio todos los ruidos que tú quieras, pero sigue siendo de uno a uno", ha señaldo.





Herrera no se ha mostrado reacio al progreso en los medios y de hecho ha señalado como punto positivo que hoy en día "la técnica ha permitido que yo con un teléfono y un programa y un pequeño microfono me vaya a cualquir lugar del mundo y pueda hacer un programa y tú te creas que yo estoy a tu lado. La tecnología juega a nuestro favor", ha sentenbciado el comunicador de COPE.

¿Cómo ve Herrera a la competencia en las ondas?

Herrera se ha mostrado en su charla con María Casado afable con quienes suponen su competencia en la radio de nuestro país. El presentador de 'Herrera en COPE' ha confirmado que existe buena relación con los colegas de profesión y rivales en la atención del oyente: "Son todos amigos míos y además les admiro", ha asegurado, tras lo que Herrera ha empezado a enumerar: "Admiro a Alsina que es un tipo extraordinario, a mi Mari Ángeles es para mí media vida mía porque yo la quiero con locura. Federico, las mañanas de Radio Nacional... Son gente a los que escucharía con mucho gusto si no estuviera haciendo el programa. Y de los que siempre que escucho, aprendo algo", ha confesado.

¿Puede volver Carlos Herrera a la televisión?

La pregunta, planteada directamente por Casado, en TVE como escenario: "Es la televisión la que no quiere que yo vuelva", ha repsondido ágil Herrera. Aun así, el presentador de 'Herrera en COPE' se ha puesto a elucubrar sobre qué tipo de programa le gustaría hacer: "Que no exijan la competitividad en la que tienes que estar sacrificado al minuto a minuto de comparación. Yo quiero hacer el Camino de Santiago y 'Las Tres Puertas'. Quiero hacer el Camino de Santiago en televisión. Y hay muchos Caminos de Santiago, que nos pongan a las 4 de la mañana, da igual", ha comentado.





María Casado ha querido preguntar a Herrera por su influencia y por cómo lleva a cabo su trabajo diario, ante lo que la voz de COPE ha querido desgranar su forma de afrontarlo: "Tú puedes jerarquizar la informacion y crear concinecia sobre determinadas noticias de la actualidad y tú puedes dar tu opinion porque en los programas de radio damos opinion. Cada uno sabe lo que escucha. Tú puedes ser independiente y mis amigos lo son y yo lo soy", ha confirmado.





"Yo lo que no quiero es ser sectario, quiero que en mi programa suenen todas las voces posibles. Yo, el que dirijo el programa, tengo una línea editorial y a partir de ahí cabe absolutamente todo y quien quiera discutirme la línea editorial, que lo haga. Hoy lo hemos hecho, a cuenta de la normalización de relaciones con Marruecos, que yo he defendido. No podemos sacrificar los intereses nacionales de España al hecho de que Sánchez acierte o no", ha reflexionado.

La opinión de Herrera sobre Sánchez

Tras esto, Casado ha querido saber qué piensa realmente Herrera sobre Sánchez, tras lo que este se ha limitado a argumentar que él trata de hablar del presidente "con cariño, sin maldad". Tanto es así que Herrera ha sorprendido al asegurar que en relación con el tema de Marruecos, cree "que en este caso ha acertado y mis colaboradores no tenian la misma opinión que yo y ha sido un debate fantástico. No das por dar, tú haces una crónica de la realidad y tienes una forma de interpretar la realidad. La realidad es la que es, un poliedro en cualquier caso y según lo mueves y según te mueves tú tiene otra forma", ha reflexionado.

Sobre Sánchez, Herrera también ha añadido que cree que "es un tipo con defectos de forma política, esencialmente su escasa relacion afectuosa con la verdad. Creo en aquel editorial que elaboró 'El País', que era un aventurwero sin escrúpulos. De la misma manera que los relojes parados aciertan dos veces al día hay veces que no se puede criticar todo, todo el día ni a todo el mundo. Ni un Gobierno puede hacerlo todo, todos los días mal. Hay días que toman decisiones sensatas y me gano por eso mucha enemistad", ha confesado.

Feijóo y la huelga de transpotistas

Sobre Feijóo, Herrera también se ha mojado al asegurar que el gallego "tiene un concmiento de la administración profundo. Ha dirtigido INSALUS y Correos. Lleva cuatro mayorías absolutas en Galicia donde gobierna una comunidad que tiene un serio déficit de algunos recursos y posibilidades, como las comunicaciones, que han sido terribles y ha estabilizado la región. Y sin ponerla al serviocio de cantos de sirena", ha querido destacar.

"Tampoco sé si va a ser presidente de España. Primero tiene que ser presidente de su partido, que lo será seguramente y a partir de ahí llega una época muy entretenida informativamente. Con un Gobierno en descomposición interna, con algunos miembros agarrados a la brocha y un presidente con dificultades en la calle", ha rematado, sin olvidar uno de los temas de actualidad, la huelga del transporte: "Entiendo que no puedes trabajar a pérdidas. No apruebo los piquetes ni la coacción, pero entiendo que si trabajas a pérdidas, te sale más barato no trabajar".

La excelente relación de Herrera con don Juan Carlos I

"Él quiere venir", ha sido lo primero que ha manifestado Herrera sobre quien fuer jefe del Estado tras la dictadura. "Me ha manifestado en alguna ocasión que está deseando volver unos días. Venir, aparecer, no necesariamente quedarse. Porque está bien afincado en Abu Dabi, pero con las limitaciones propias de una persona de 84 años, con déficit de movilidad. Moverse no es salir a pegar patadas al campo, necesita un pequeño operativo para moverse", ha relatado Herrera.

"Sí, creo que él cuando se marchó, obligado por el Gobierno y con el consentimiento de la Casa [Real], sabía que se marchaba para aliviar las tensiones que en ese momento se estaban generando en la Corona. A nadie le hace gracia salir de su casa con una maleta y dos bolsas de ropa. Fue a casa de unos buenos amigos donde vive sin lujos, pero confortablemente. Como se merece. Allí recibe y ve a sus amigos y desea coger un avión de línea y venir", ha confirmado Herrera, quien mantiene una excelente relación con el Rey emérito.

Los atentados que Herrera esquivó y el papel de Bildu

"Lo esquivé dos veces, tuve suerte", es lo que alcanza a decir un Herrera que todavía hoy recuerda cómo era la época en la que por informar podías perder la vida en España a manos del terrorismo de ETA. "No sé si por torpeza del que montó el opertativo o poque lo abrí por donde no era. Me enviaron una bomba al trabajo. Lo recogí en la mano por error mio y lo abrí en un ascensor. De haber estallado, una caja de puros...", reflexionaba el director y presentador de 'Herrera en COPE'.





En ese momento María Casado le ha presguntado por si entonces se planteó en dejar el oficio de periodista: "Nunca", tajante. "No es una sensación exactamente agradable, pero tampoco insuperable si tienes convencimiento de lo que haces y has tenido suerte y tomas medidas de precaución, puedes seguir adelante. Otros no han tenido la misma suerte y hemos visto cómo han caído desgraciadamente por los mismos, la gente de ETA", se ha lamentado en TVE.

Finalmente, sobre este mismo tema, el propio Herrera ha recordado un hecho que le ocurrió recientemente: "Me encontré con el recorte en el que Otegi justificaba mi atentado. Cuando oigo que es el hombre de paz, pues me parece paradójico". María Casado le preguntaba si le gustaría hablar con él: "No tengo ningún interés. Si se tercia tampoco lo voy a evitar. Seguramnete no le diría nada a quien no tiene la capacidad prevista para escuchar o entender los mensajes. Que actúe la legislación vigente", se ha limitado a concluir un Carlos Herrera que ha ofrecido una completa entrevista en TVE.