La 'playlist' de Víctor Manuel

Títulos como 'Así me Siento Hoy', 'Vaya Regalo', ' No me digas', 'Allá Arriba al Norte' o 'Digo España' con versos como "digo España y qué bien sienta esta palabra, no la digo contra nadie contra nada" a lo que añade Víctor que "no se me cae la palabra de la boca y la digo, me debía otra canción después de 'España camisa blanca de mi esperanza'. Estuve meses enseñádola a gente de mi confianza y me decían adelante, adelante".

'Casi Nada Está en su Sitio' responde a que "según nos vamos haciendo mayores nos damos cuenta de que hay cosas que no controlas, son cosas continúas que uno percibe cada día". Un nuevo disco con todas las canciones compuestas por Víctor Manuel, "componer es picar piedra, ponerte el mono de trabajo y a ver cómo salen las cosas". Confiesa el artista que cuando se sienta delante del papel "me influye mucho todo lo que tengo alrededor ya sean noticias o mi vida familiar. Voy tomando notas en el teléfono y al final cuando tiras de ello te salen canciones".

Al margen de su nuevo trabajo que está en el mercado desde el pasado 5 de octubre, Víctor Manuel nos ha dejado las canciones que más le gusta escuchar en sus dispositivos móviles como:



'Adiós río, adiós fontes', el poema de Rosalía por Amancio Prada, 'Tonada de luna llena' de Silvia Pérez Cruz, Cançon de bressol que Serrat escribió a su madre, 'Pasa la vida' de Romero San Juan o 'Ahora' de Ana Belén.