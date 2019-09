Piqué, presidente del I Foro Vínculo Atlántico: "Es lamentable volver a votar por cuarta vez en cuatro años"

Un total de 25 ponentes del más alto nivel –incluyendo a los expresidentes Felipe González y Mariano Rajoy– se darán cita en La Toja, en Pontevedra, entre el 3 y el 5 de octubre en el I Foro La Toja Vínculo Atlántico, pionero en su categoría en España, y que aspira a convertirse en el Davos español. Según ha dicho este miércoles en 'Herrera en COPE' Josep Piqué, presidente del Foro, tienen como propósito “ser un punto de referencia internacional sobre el vínculo atlantico y, por lo tanto, la relación entre el continente americano y Europa basado en la defensa de los valores de las democracias liberales”.

Según ha dicho el que antaño fuera ministro del PP, democracia liberal es la representativa, en la que prevalece “la división de poderes, la independencia del Poder Judicial, la no supeditación de esos poderes al Ejecutivo”. A su juicio, eso significa “ser muy conscientes de los ataques que recibe este modelo de los nuevos grandes poderes como China o Rusia” También ser conscientes de que sus valores son “cuestionados desde dentro por los populismos y nacionalismos”.

Piqué ha confirmado que el encuentro será inaugurado por Don Felipe y a él acudirán analistas de reconocido prestigio internacional como el catedrático de Harvard Steve Pinker, cuyo libro 'En defensa de la Ilustración' ha recomendado Piqué.

“Estoy seguro de que lo vamos a consolidar de cara al futuro”, ha señalado sobre el encuentro al que solo se puede acudir mediante invitación.

El exministro también se ha pronunciado sobre el pulso entre Irán y EEUU en Ormuz. Según ha dicho, no habrá una guerra porque a las partes les interesa que “la escalada no vaya a más”, aunque no ha descartado represalias por parte de Arabia Saudita o EE UU.

El exministro ha ensalzado la labor del Rey Felipe VI porque está haciendo su papel de “manera extraordinaria” y ha lamentado la convocatoria electoral. “Es lamentable que los ciudadanos tengamos que volver a votar por cuarta vez en cuatro años”, ha dicho el presidente del I Foro La Toja Vínculo Atlántico.