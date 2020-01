Pilar García Muñiz: "¿Conoceremos la letra pequeña del acuerdo de Sánchez con ERC? Creo que esta vez tampoco"

La comunicadora ha analizado la opacidad del presidente en fuciones en su negociación y compromiso con los independentistas:

"En Unidas podemos no renuncian a ese referéndum en Cataluña, algo que choca frontalmente con lo que expresaron en sus mensajes de fin de año los presidentes autonómicos socialistas Emiliano García Page y también Javier Lambán, quienes apelaron a la unidad y dijeron que no permitirán ataques a la Constitución. Además, hay otro presidente, el de Cantabria, que dice que está pendiente de conocer la letra pequeña del acuerdo entre los socialistas y republicanos para apoyar o no la investidura de Pedro Sánchez; se trata del Partido Regionalista de Cantabri, quien fue el único que, junto al PSOE, voto a favor de Sánchez en la investidura fallida del pasado mes de julio. Pero esta vez Miguel Ángel Revilla dice que su formación no apoyará a Sánchez si ese acuerdo firmado contempla un referéndum para Cataluña. Pero, ¿vamos a conocer realmente la letra pequeña como pide Revilla, vamos a conocer a fondo ese acuerdo de investidura que han alcanzado PSOE y Esquerra?, ¿no debería salir el propio Pedro Sánchez a explicarlo con detalle para que los ciudadanos sepamos qué medidas se ha comprometido el Gobierno a adoptar con relación a la crisis territorial de Cataluña y a cambio de la abstención de Esquerra? Pues me parece que esta vez tampoco va a comparecer Pedro Sánchez, como tampoco lo hizo el pasado viernes para hacer balance del año. Su próxima aparición será ya seguramente en el Congreso, en el debate de investidura donde pasará de puntillas sobre este acuerdo con los independentistas y se centrará en el programa de gobierno cerrado con Unidas podemos".