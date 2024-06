Un periodista infiltrado en los cursos de Amadeo Llados revela todo lo que se trata ahí: "No tiene control"

Hay una pregunta que se viene repitiendo estos días. Entonces, ¿quién es ese tal Amadeo Llados? Es uno de los tipos más conocidos en internet.

¿Qué hace Amadeo Llados? Pues es cuenta que se ha convertido millonario en muy poco tiempo. Ahora, ¿cómo lo hizo? Pues eso no queda del todo claro. Lo que se sabe es que sus contenidos se empezaron a hacer virales.

Llados está denunciado por más de 1.000 alumnos que dicen haber estado influenciados por él, a lo largo de un curso llamado 'Tu primer millón' que califican de 'secta'. Hablamos sobre ello en 'Herrera en COPE' con Rodrigo Alonso. Es periodista y se ha infiltrado en dicha formación.

Alonso indica que, justo en plena pandemia, Llados creó este curso en el que te dice que comparte los pasos que ha seguido a lo largo de su vida. Con el paso de los meses, "pasa del entrenador personal y se dedica directamente a motivarte, a enseñarte, a meterte las ideas en la cabeza que tú necesitas para convertirte en la persona que admiras y respetas, que es él". Así, lo que te encuentras es "una serie de textos en los que se explica la filosofía, con unos toques muy evangelistas. Le pone muy poco cariño a lo que cuelga".

El mínimo es de 50 euros. ¿Cómo son las diferencias de tarifas? El básico vale esto y "está destinado a los afiliados. Lo que ahí te enseña Llanos es generar contenido en redes sociales para viralizarlo. Es el curso en el que él te enseña a ser él".

Los mandamientos que aseguran convertirte en millonario, según este chico, es levantarte a las 5 de la mañana durante 90 días. Los 300 burpees diarios. Para ir a entrenar. "Luego, más allá de ahí, hay que profundizar en la psicología que comparte. Según él, opera desde el amor. Esto quiere decir que cuando le dice a alguien 'gordo' o 'mileurista' es porque quiere que alguien cambie", explica el periodista en los micrófonos de 'Herrera en COPE'.

Además, Rodrigo Alonso ha explicado que Llados gana dinero (en teoría) solamente durante estos cursos. "El VIP tiene un coste de 3.000 euros mensuales o 20.000 anuales. Yo tan lejos no he llegado. Conozco gente que está dentro de ese grupo pero no controlo el número de gente real que hay ahí".

¿Y qué pasa en Telegram? Responde que "ahí están los alumnos que pagan 100 euros mensuales. En ese chat hay unos 1.000 participantes".

"Me di cuenta de que era un timo"

Alberto Herrera ha recogido el testimonio de una de esas personas que se ha sentido estafada. "A partir de seguirle, me di cuenta de que era un timo. Esto me hizo abrir los ojos. Así que decidí irme", cuenta.

La gente que forma parte de esos cursos, son "personas con nivel educativo bajo, baja autoestima, cierta falta de personalidad y también gente que está en apuros económicos reales. Un exsoldado colombiano se apuntó, tenía problemas de drogas, y dijo que no tenía solución. Sigue dentro. Mantuve la conversación con él a través de Telegram".





Hay personas que no duermen más de 3 horas, porque se levantan a las 3 de la mañana, "y su trabajo no se lo permite".

¿Y va a terminar Rodrigo el curso? Él, de forma clara, ha asegurado que "sigue dentro y volveré a levantar la mano, tengo suerte, y me da la palabra. Nadie ha sospechado de mí. No tiene control, no me ha echado. Estoy seguro de que entro ahí y, si hago una pregunta, no tiene ni idea de quién soy".

Por último, dice que "está creando Llados y que en redes nos vamos a encontrar pequeños Llados. Y yo me iría a la versión original, no a la copia".