Mensaje de Llados a Piqué: "Me han dicho que desde que se ha retirado del tenis está echando panza"

Amadeo Llados, continúa con su discurso de 'coach' inspiracional desde Estados Unidos, donde reside. Y en esta ocasión, la 'víctima' de sus consejos ha sido el ex jugador del FC Barcelona, Gerard Piqué.

El futbolista bromeó durante un directo en su canal de Twitch, sobre la posibilidad de hacer un sorteo y regalar un "curso de Llados" en la King's League. Una oferta que a Llados no le hizo mucha gracia. En su cuenta de TikTok publicó un vídeo en respuesta a Piqué sobre el precio de su curso: "No sabe que mi curso no es gratis, yo antes vivía en un hostal y ahora mis alumnos hacen 200.000 euros", afirmó.

Y no solo se burló de su negocio, sino que además se lanzó contra su físico: "No sé si jugaba al tenis o al futbol, pero me han dicho que desde que se ha retirado de jugar al tenis en el cubo mágico está echando un poco de panza". Y finalizó el vídeo invitando al ex capitán del Barça a su mansión para entrenar juntos y "crear un hombre que admiramos y respetamos".