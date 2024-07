Pedro Piqueras desvela el método que utilizaba en los directos de Informativos Telecinco para evitar reírse

La primera bronca que le echaron a Pedro Piqueras fue con 18 años. Estaba haciendo un reportaje sobre el folclore en Albacete. Le dijeron que le faltaban datos. Recuerda Piqueras en 'Herrera en COPE' que "era una entrevista con un amigo mío. Tuve que volver a llamarlo. Eduardo Cantos era un magnífico redactor jefe".

Empezó en Pueblo. Su idilio con el periodismo se remonta al colegio. Hacía periódicos como afición. "Tenía que llevar siempre una oración, algo de higiene, daba noticias del colegio. Siempre me ha gustado contar cosas. Me enamoré del periodismo, pero también de la música. Luego tiré por el periodismo porque me pareció más cercano". Escucha aquí la entrevista completa en 'Herrera en COPE'. ¡No te lo pierdas!

Su padre compraba el diario Pueblo todos los días. Y cree que aquello le marcó, ayudándole en su formación inicial y de cogerle el gusto a esto de hablar y de decir.

Viajamos hasta el 1978. Redacción de RNE. Pedro Piqueras se muda a Madrid. Arrancó en el turno de noche. Un compañero se 'la coló'. Y asegura que le vino muy bien. Precisamente, una de las noches en las que está solo trabajando vive la gran final entre Argentina y Holanda. ¿Cómo se explica el comienzo de Piqueras al hilo de ese partido? Dice que estaba de prácticas ahí, hacía los pequeños boletines para onda corta. Y tenía que quedarse solo.

Tenía un vigilante que de vez en cuando le llamaba. Y, al final, le dio las gracias por sacar aquello adelante. "Yo lo estaba viendo por la tele mientras preparaba el boletín. Que era el partido y tres cosas más. Ganó Argentina. Fue llamativo ver al dictador dar la copa sonriente con su bigote amplio y su sonrisa. Era como que el mundo refrendaba un poco la dictadura", cuenta Piqueras. Así, vivió una Copa del Mundo como becario. Algo que nunca olvidará.

Ese informativo le valió un trabajo. Recuerda que estaba muy asustado. Tuvo la sensación del miedo escénico por primera vez en su vida. "Era la jornada de la huelga general del 14-D. Se cortó la emisión en TVE. Los sindicatos contra Felipe González. Y triunfaron. Los sindicatos, el Gobierno y la propia dirección de RTVE acordaron que se produjese un informativo. Y aquel informativo fue el mío. No había nada más en la televisión y yo acababa de llegar, llevaba 3 meses".

Esa oportunidad le llega gracias a Pilar Miró, una mujer fundamental en su carrera. También ha hablado Piqueras sobre Hermida en 'Herrera en COPE', al que le ha dedicado unas palabras de agradecimiento. "Yo con Hermida no he tenido una bronca. Para mí, fue como una especie de padre. Se dedicó en cuerpo y alma a mí. Me enseñó como sentarme en la silla, como mirar a la cámara y sentirme cómodo en el set del informativo. También como disfrutar en esa mesa y con esos focos", le cuenta a Alberto Herrera.





El mítico periodista también nos ha indicado que es mucho de mirar a los ojos mientras habla porque cree que la mirada dice mucho y es muy importante, como el gesto. Hermida le hizo mención a eso y también Pilar Miró. Pilar le dijo que tenía que ser fiel a él mismo y no engañar a la cámara porque "tu mirada es la mirada de la gente. Hermida también me decía que la cámara te tenía que enamorar".

Sobre la peor noticia que ha tenido que dar, dice Piqueras que se sintió muy mal con el atentado de Irene Villa y su mujer. "Yo estaba empezado en dar las imágenes, estábamos al lado de donde fue al atentado porque previamente fue un atentado contra otro militar. Las cámaras captaron la verdad del terrorismo. Dije: 'hay que darlo, claro que hay que darlo'. Tuve la oposición de María Antonia Iglesias", desgrana el periodista.





Prosigue su discurso indicando que aquello le impactó especialmente. Luego, también dice que le emociona en el periodismo la posibilidad de contar los sentimientos de la gente y su valor. Como el hecho de contar la tragedia de las víctimas del terremoto de Haití.

"Podría definir mi carrera como una carrera de obstáculos, con subidas y bajadas"

Nuestro entrevistado, por otra parte, incide en que siempre ha ido a su 'bola' en el trabajo. Pero cree que "al final yo podría definir mi carrera como una carrera de obstáculos, con subidas y bajadas. He tenido momentos de pasillos, de hacer programas que no me gustaban. La mejor carrera que puedes tener es aquella de subidas y bajadas".

¿Y Piqueras ha tenido tentación de hacer el informativo en chanclas y pantalón corto? Lo tiene claro. "No. Me puse de pie y al final me volví a sentar. Me ponía de pie en las cinco-seis primeras noticias. Y no lo hacía porque creo que estar de pie, está bien. Yo he tenido por detrás un hule. Era muy pobre. Por eso, creo que contar las cosas de cerca es importante".

Piqueras, sobre Raquel Mosquera: "Ella me quiere, desde hace mucho tiempo"

Tantos años en pantalla, dan para mucho. Por eso, antes de despedirle, le hemos recordado varios momentos divertidos que ha tenido Pedro Piqueras en pleno directo.

"Yo soy de risa fácil. No pude contenerme. Tenía un alfiler debajo de la mesa para pincharme. Pero claro, hay veces que cogí confianza y no lo llevaba. Pero la verdad es que fue pocas veces", indica en los micrófonos de 'Herrera en COPE'.

Por último, ha hablado sobre el paso que le dio Raquel Mosquera, cuando colaboraba en 'Sálvame'.

"Yo tenía que decir siempre noticias que eran del covid. En algunas redes, se ensañaban con Raquel. Y eso me parecía muy mal. Ella, que me quiere mucho, desde hace tiempo, la llamé y le dije: 'Raquel, no te preocupes, no estoy enfadado'. La llamé para tranquilizarla. Lo estaba pasando mal. Me lo agradeció mucho. Es un encanto de mujer. Y yo creo que esta mujer es una buena persona".