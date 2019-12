Patricia Ramírez: "Es muy importante que se sepa que esta mujer se ensañó con Gabriel y no salga nunca más"

Patricia Ramírez ha querido romper su silencio en 'Herrera en COPE', ha querido que se oiga su voz, pese a que no le gusta salir en los medios de comunicación para que por fin se haga justicia y se eviten los juicios paralelos a los que se están viendo sometidos por algunos programas televisivos que esán poniendo como víctima a la asesina de Gabriel, a Ana Julia Quezada, "aseguran que la insultó, pero fue ella la que se ensañó con mi hijo".

"No sería justo que después de destrozar a mi hijo y no voy a hablar de cómo nos ha dejado a nosotros, porque aunque se dice que se nos protege a las víctimas, no es así, yo estoy pagado la asistencia psicológica y a nuestros abogados porque no tenemos respaldo judicial ni herramientas que nos ayuden, yo sigo de baja" dice Patricia Ramírez que pide un pacto ético para evitar estos juicios paralelos. "Aunque me lo hayan quitado, sigo siendo madre y tengo que defender la memoria de mi hijo, pero, sobre todo, una vez descubierto quién es esta mujer, por justicia, que no vuelva a hacer daño a nadie".

"Necesitamos un pacto ético, porque si no esto no va a acabar nunca, necesitamos justicia porque si no esto no va a acabar nunca, te agradezco (Carlos) que me hayas dado voz. Tenemos el apoyo de muchas, de miles de personas, instituciones, las más importantes asociaciones de jueces y todos los que estáis apoyando este pacto" insiste Patricia, un pacto necesario después de que "se ha puesto en duda un juicio que no debería ponerse en duda, por culpa de programas televisivos y a través del caso de mi hijo se han llenado horas y horas de programación con un carácter más de espectáculo que de información".