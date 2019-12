La palabras virales que le dedica un fontanero al “listo” de Pedro Sánchez

Se trata Juan Carlos, fontanero de Pontevedra, votante del PSOE y que se siente “engañado”. Una de las cosas que más ha enfadado a este gallego es que el presidente del Gobierno en funciones no cumplió con las promesas electorales. “Hay pocos políticos que lo hayan hecho de una forma tan descarada”, ha lamentado en Cuatro al Día.

Juan Carlos está convencido de que Pedro Sánchez “ha cometido un delito”. “Tras las elecciones del 10-N tuve una charla con mi hijo pequeño, que tiene 16 años y es un apasionado de la historia; estaba avergonzado por cómo era posible que el presidente del Gobierno de un estado como España hubiese prometido una serie de cosas y al día siguiente le faltó tiempo para decir ‘yo no he dicho nada’. Mi hijo me comentaba que con ese tipo de gobernantes, era totalmente lógico que al final la gente joven se echara a las calles, quemara contenedores, cortara calles y coartaran las libertades de otras personas que no se meten con nadie”, ha dicho.

El padre asegura que intentó argumentar que “España es un país democrático con todas las garantías y que si nosotros queremos que esto funcione bien, tendremos que ser nosotros los que nos impliquemos”.

“Pedro Sánchez se ha pasado de listo: desde su despacho presidencial ha llegado a reiterar innumerables veces que bajo ningún concepto él pactaría con Unidos Podemos o con partidos de corte separatista. Sin embargo, nada más conocerse el resultado, el decide que ‘donde dije digo, digo Diego’. Y, desde mi punto de vista, eso es un delito”, ha augurado.

Los delitos que habría cometido Sánchez son “contrato verbal y publicidad engañosa”. "Para poder llevar a cabo un contrato verbal lo único que se necesita son testigos, es decir, yo tengo que demostrar que este señor prometió algo y luego lo incumplió y tengo 40 millones de testigos", ha sentenciado.

