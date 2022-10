Estos son los pasos a seguir si te han hackeado la cuenta: "Pueden acceder a otros servicios más críticos"

Ser cada día más tecnológicos tiene sus consecuencias: los ciberdelitos se han disparado un 12% estos últimos meses y, precisamente, este es el tema que se ha tratado esta mañana en 'Herrera en COPE'. Uno de los delitos más frecuentes en Internet a día de hoy es la suplantación de identidad. Hay muchos tipos: hackeo, estafa, robo de datos, acoso a través de la redes... Una lista casi interminable y, lo peor, es que la ciberdelincuencia está aumentando de forma exponencial. Concretamente,el pasado año se registraron 300.000 ciberdelitos, es decir, cada día 821 personas fueron víctimas de algún tipo de fraude online. Pero este problema no se soluciona, puesto que la tendencia es al alza: en el segundo trimestre de este año los delitos informáticos han repuntado un 12%. Redes sociales como Facebook, el Pentágono, la NASA y, en España, el CSIC o el Servicio Público de Empleo... No hay nadie que se libre de este problema tan peligroso. Ayuntamientos, bancos, medios de comunicación y un sinfín de famosos y políticos ya han sido víctimas de algún tipo de ciberdelito. Hasta el mismísimo Jeff Bezos, dueño de Amazon, la plataforma tecnológica más importante del mundo, sufrió el hackeo de su móvil. Incluso, la cantante Rosalía fue víctima de un delito de suplantación de identidad: en una entrevista falsa la artista contaba los supuestos beneficios de un producto para adelgazar.

Y esto mismo le ha ocurrido a un prestigioso doctor catalán, Ramón Cugat, traumatólogo y director del Instituto Cugat, que ha contado su mala experiencia en 'Herrera en COPE': "A mi mujer le llama una profesora que ya tenía y le dice que ha visto a su marido (Ramón) que ha hecho un anuncio de un producto que va muy bien para los huesos. A lo que mi mujer contesta que era imposible que yo hiciese un anuncio. Y, le manda la foto en el que aparecía yo con una rodilla y un bote del producto y eso yo no lo anunciaba. Con lo cual era falso. Era yo, pero ese producto no lo tenía yo, ni tenía noción de ese producto, ni lo había recetado nunca. Pero no es esto, sino la cantidad de llamadas que nos han hecho: 'como ustedes lo están anunciando debe ser bueno'", explicaba. A partir de entonces, el doctor tuvo que tomar medidas al respecto para solucionar el tema: "Simplemente ir diciendo a los pacientes que era falso. Además, esos productos tienen que ser legalizados, tienen que ser bien estudiados hoy día...", contaba, añadiendo que "era todo falso". "La gente tiene que enterarse de qué es lo que compra y que realmente no sean mentiras. Creo que la gente hay que mirar que no se le engañe tanto", denunciaba Ramón Cugat.

Audio





¿Cómo proteger nuestra identidad?

Al final, cualquiera de nosotros puede ser víctima un delito de suplantación de identidad. Por este motivo, hemos querido conocer qué debemos hacer y cómo podemos protegernos de los delincuentes que campan a sus anchas por la inmensidad de Internet, metaverso incluido. Ruth García, es técnico de Ciberseguridad para Ciudadanos del INCIBE (Instituto de Ciberseguridad de España). "En primer lugar lo que tenemos que hacer es dirigirnos a las opciones de configuración de nuestra cuenta -si es que seguimos manteniendo el acceso a la misma- y ahí cambiar nuestra contraseña de acceso. Bien, porque obviamente si han conseguido entrar en nuestra cuenta van a estar en posesión de nuestra clave y, también, porque muchos usuarios cometemos el error de utilizar la misma contraseña para acceder a otros servicios online. Por tanto, si han conseguido hackear nuestra cuenta de una red social, por ejemplo, es posible que puedan acceder a otros servicios incluso otros más críticos como puede ser un correo electrónico o cualquier otra aplicación donde tengamos almacenada mucha información personal", explicaba Ruth García.

En cualquiera de los casos es muy complicado saber quiénes están detrás. Por ello, la técnico de Ciberseguridad de Ciudadanos del INCIBE ha aconsejado lo siguiente: "Lo que hay que hacer es recabar toda la información que dispongamos. Es decir, si hemos localizado ese anuncio fraudulento en algún medio en concreto, recopilar esas evidencias y proceder a formalizar una denuncia porque, al final, a lo mejor se puede ir rastreando qué personas son las que puedan estar detrás de esos perfiles publicando", recomendaba. "Si vamos a utilizar un ordenador del trabajo o de cualquier otro sitio público, ahí nunca deberemos guardar nuestras contraseñas, incluso aunque sea un ordenador que utilicemos diariamente, porque la siguiente persona que se pueda conectar a ese navegador podrá recuperar esa contraseña y acceder a tus cuentas online", aconsejaba Ruth García para preservar nuestra identidad. "Para el uso de las redes wifi lo que se recomienda a los usuarios es para consultar páginas web o trámites que no requieran intercambio de información personal. Para todo lo demás mejor hacer uso de nuestros datos privados del móvil o la red wifi de casa", sentenciaba Ruth.