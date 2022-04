Los pasos que debes seguir si tienes un coche abandonado en la puerta de tu casa

Seguro que en tu barrio hay algún coche que hace tiempo que no se mueve. Uno de esos que llevan varios meses en el mismo sitio. Con toda la pinta de ser un coche abandonado.

Es un problema cada vez más común en nuestras calles. Hay gente que no se molesta en dar de baja los coches y llevarlos al desguace y prefiere dejarlos morir en la calle, con los problemas que eso conlleva.

Hace poco hemos conocido la historia de un Lancia Fulvia del 62 que ha estado 47 años aparcado en el mismo sitio: en el número 7 de la Vía Ferdinando Zamboni de Conegliano, una pequeña localidad del Véneto, en el norte de Italia. El coche, de color gris, pertenece un anciano matrimonio, Angelo Fregolent, de 94 años, y Bertilla Modolo, de 84.

Como eran dueños de un kiosko de prensa, cuando dejaron de utilizar el coche para conducir, en 1974, lo aparcaron junto a la tienda, debajo de su casa, y comenzaron a emplearlo como almacén de periódicos. Hasta que se jubilaron.

Desde entonces, el coche ha estado en el mismo lugar, sin moverse. A pesar del paso del tiempo, que se puede ver en la carrocería, que está perforada por el óxido. Este Lancia se ha convertido en toda una leyenda en el pequeño municipio.

Tanto que el Ayuntamiento ha decidido, con el visto bueno de su propietario -que lo ha donado-, colocarlo en los jardines del Instituto Cerletti de la Escuela Enológica de Conegliano, justo en frente de la casa del matrimonio. De esta forma se respetará el único deseo de Angelo y Bertilla: poder seguir viendo el coche desde la ventana de su casa.









Pero no todos los coches abandonados tienen un final feliz como el de este Lancia. La mayoría languidecen en las calles y son una fuente de problemas: suciedad, contaminación.

Las estadísticas de la Dirección General de Tráfico dicen que, en España, tenemos un parque móvil de casi 34 millones de vehículos. De ellos, 6 millones tienen 20 años o más. Ese es el perfil que tienen los coches que se abandonan en la calle.

Para los vecinos pueden llegar a ser un auténtico quebradero de cabeza, porque te lo pueden dejar en la puerta de tu casa, además de quitar sitios para aparcar. Eso es lo que le ha pasado varias veces a Manuel y que nos cuenta en ‘Herrera en COPE’. Manuel vive en Madrid y ha tenido un coche aparcado en la puerta de su vivienda durante varios años “lo que supone un problema de estética, de Medio Ambiente, dificultan el encontrar aparcamiento a los vecinos y es un problema de salud por toda la porquería que se reúne alrededor de estos vehículos”.

¿QUÉ DEBEMOS HACER SI NOS ENCONTRAMOS CON UN COCHE ABANDONADO EN LA CALLE?





¿Qué podemos hacer si nos encontramos con un coche abandonado en nuestra calle? La solución no es tan sencilla. Quizá lo que se te pasa por la cabeza es llamar a una grúa para que se lo lleve pero debemos tener en cuenta que “si el coche no es nuestro tenemos que llamar a los servicios municipales para que lo retire la grúa municipal”, aunque ellos aseguran “que no podemos retirar un coche sin el consentimiento de los propietarios”

Por eso, como no queda muy claro, hablamos con Valentín Sánchez, subinspector de Policía Local de Zaragoza que nos cuenta cuál es procedimiento a seguir una vez que reciben la llamada de un vecino alertando de un coche que lleva tiempo sin moverse. En ese momento acude al lugar indicado una patrulla de Policía y “observamos que no tiene ITV en vigor, que no tiene seguro o que tienen desperfectos que puedan causar algún peligro para el resto de usuarios, lo que hacemos es una denuncia por este tipo de situación. Es una infracción leve que no reviste una cantidad pecuniaria importante”

Si la patrulla considera que el vehículo está abandonado, hace un parte de abandono que envía al Depósito Municipal. Son ellos los que se ponen en contacto con el titular del vehículo y pueden suceder dos cosas “que se contacte directamente con él y se le indica la situación de su vehículo, teniendo un plazo de un mes para solventar esa solución si propio usuario opta por la renuncia voluntaria o; llevar el propio vehículo al centro autorizado para el fin de la vida útil del vehículo”.

Si, en un mes, el propietario del coche no responde al aviso del Depósito, se produce la retirada del vehículo de la vía pública. La Policía acude al lugar con una grúa y se lleva el coche al Depósito Municipal, donde se le vuelve a notificar al propietario la retirada del vehículo. Si en un mes no responde, se publica en los medios oficiales. Y, si a los dos meses sigue sin haber respuesta “se procede a remitirlo al centro autorizado de tratamiento”, nos dice Valentín.

Lo que el subinspector de la Policía Local de Zaragoza, Valentín Sánchez, nos ha dejado claro es que el tiempo que un coche esté estacionado en el mismo sitio no es un factor determinante para considerarlo abandonado “tiene que tener desde desperfectos que hagan que peligre la integridad para el resto de usuarios, que no tenga seguro, que carezca de ITV, que tenga una ventanilla rota… que se note perfectamente que es un vehículo abandonado”.

El perfil de los vehículos abandonados en la calle es el de coches de elevada edad, con muchos kilómetros a sus espaldas y alguna avería más cara de reparar que el valor del propio automóvil. El Ayuntamiento de Zaragoza puso en marcha, hace unos años, un servicio de renuncia voluntaria que es gratuito para los ciudadanos. Las patrullas de la Policía Local informan a los propietarios y el Depósito Municipal se encarga de retirar los coches y llevarlos al desguace “si el vehículo funciona debe llevarlo directamente al depósito donde le rellenan la documentación correspondiente para su renuncia o directamente incluso la propia patrulla le puede orientarle y hacer el acta de renuncia voluntaria”.

A pesar de ello, en el último año, los coches retirados por la Policía Local de Zaragoza han aumentado, de 161 en 2020 a 287 en 2021. El subinspector Valentín Sánchez achaca este aumento al coronavirus.





COCHES ABANDONADOS EN LOS TALLERES





Otro de los lugares donde la gente los deja es en los talleres. En España, se abandonaron en el último año casi 5.600 coches en talleres mecánicos. Los clientes llevan el coche y, a la hora de pagar, no se presentan y dejan el coche allí.

Nuria Álvarez, secretaria general de ASETRA, la Asociación de Talleres Mecánicos de Madrid, nos explica que sucede en estos casos, “lo más normal es que haya negociación entre el taller y el cliente para llegar a un buen acuerdo entre ambas partes como pactar un plazo para pagar la factura, por ejemplo”.

Pero puede suceder que el cliente no aparezca cuando el taller le reclama o, directamente, se niegue a pagar. Hasta el año 2009, esta situación era un auténtico quebradero de cabeza para los talleres “porque podían pasar años antes de que hubiera una solución para el mismo y tenía que ser el juez el que dijera que ese vehículo iba al desguace lo que suponía un coste para el taller”, explica Nuria.

Cuando un coche se abandona en un taller, el mecánico asume una doble carga: por una parte, se queda sin cobrar la factura de un trabajo que ha realizado, con unas piezas que ha comprado y que tiene que asumir, y una mano de obra que ha empleado para arreglar el vehículo. Pero hay una cuestión ms, el espacio que ocupa ese coche en el taller porque los dueños de los talleres tampoco puede “abandonarlo en la calle porque tenemos un resguardo del depósito”.

Desde 2009, una nueva normativa permite a los talleres desprenderse de los coches que llevan al menos dos meses sin ser reclamados por sus propietarios. El procedimiento es sencillo, “el taller se pone en contacto de manera fehaciente con su cliente a través de un burofax y en ese documento el taller comunica la intención que tiene para con el vehículo”.

Los propietarios tienen 1 mes para responder al taller si tienen intención de recoger el coche y pagar la factura. Si no, se notifica a Tráfico y éste decide enviar el coche al desguace. Como nos contaba Valentín, hace un momento, sobre los coches abandonados en la calle, los que se dejan en el taller también suelen ser vehículos antiguos, con una avería más costosa de reparar de lo que vale el automóvil en sí.

Hasta ahora hemos hablado de malas formas de deshacerse de un coche. Ahora te vamos a contar cómo se debe hacer. Desde el año 2006, el procedimiento es mucho más sencillo, porque no es necesario estar al corriente de pago del Impuesto de Circulación, lo que ha permitido que se reduzcan los abandonos en la vía pública.

Ahora es tan sencillo como llamar a un Centro Autorizado para el Tratamiento de Vehículos, un desguace, para que nos entendamos, y ellos se encargan de todo. Incluso, recogen tu coche en el lugar en el que se encuentre y puede que hasta te den alguna cantidad económica por él. Lo hacen porque, probablemente, les sirva alguna de sus piezas...

Además, se encargan de hacer toda la gestión para dar de baja el vehículo ante la DGT, por lo que, en el momento en el que les entregas el vehículo, las llaves y la documentación, puedes olvidarte de él.