La secuencia que ha hecho estallar al mundo del boxeo: El peor combate de la historia

Los expertos en el mundo del boxeo dicen que fue si no el peor uno de los peores combates de la historia. De hecho, desde que se registran los datos de las peleas a 12 asaltos fue en la que menos se conectaron con 445 golpes entre ambos púgiles. Una cifra ridícula.

Ganó Canelo a los puntos (115-113, 116-112 y 119-109), pero a ninguno de los que estuvo presente en Riad ni a los millones que lo vieron por televisión les quedó buen sabor de boca. Ni siquiera al campeón, que vuelve a unificar bajo su mandato los cuatro cinturones el peso supermedio. El mexicano fue claro con el pobre espectáculo dado: “No me gusta pelear con este tipo de boxeadores. Vienen sólo a sobrevivir, a llegar al 12º asalto y por eso no me gusta. Para mí fue aburrido”.

La razón está clara. Un rival huidizo que se dedicó más a correr y desplazarse por el cuadrilátero que a intentar pegar. Cada vez que Canelo intentaba acercarse Scull huía. Hubo momentos vergonzosos que se han vuelto virales en las redes sociales en las que se pasan casi 30 segundos sin llegar a darse un solo golpe.

De hecho, el mexicano llegó a desesperarse y recibió un aviso por parte de los árbitros por un golpe bajo tras tanta frustración. Scull iba de un lado al otro del ring, con las manos en la cabeza, mientras Canelo intentaba cazarle. Una imagen que se repitió demasiadas veces y que ha provocado la indignación de expertos y aficionados que hablan del peor combate de la historia.