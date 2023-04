El padre Ávila, exorcista en Madrid, señala qué se tiene en cuenta para decidir intervenir en un caso o no

Los exorcismos son un tema delicado. Mucha gente se acerca a este fenómeno con curiosidad e incluso con morbo, cuando se trata de una realidad más que requiere de un tratamiento y una atención específica por parte de la Iglesia. Este viernes se estrena una nueva película. Russell Crowe vuelve a Roma para ponerse en la piel del padre Gabriele Amorth quien fuera exorcista en la diócesis de Roma durante años.

Para despejar las dudas que puedan surgir sobre algo con lo que tanto se ha ficcionado y discernir qué es realidad y qué pura invención, en Herrera en COPE hablamos con el padre Jorge Ávila, párroco de la cripta de la Almudena y exorcista. Actualmente, su labor se circunscribe a determinar qué casos de los que le llegan requieren de un exorcismo y qué casos no. La clave está en el "discernimiento", precisamente, y puedes escuchar su explicación a este respecto en el siguiente audio:

¿Cómo trabaja un exorcista en Madrid? ¿Qué diferencias hay con las películas?

A lo largo de la entrevista que el padre Ávila ha concedido a Jon Uriarte, este ha podido responder a muchas de las dudas que suelen surgir cuando se habla de este tema.

El mal existe. Es la primera idea que nos da el exorcista consultado por COPE. "Sí existe. Es una cosa clara en la Iglesia tanto la Escritura como los Padres de la Iglesia, la Tradición como la corriente de teología de concilios lo expresa así. El mal existe. El mismo San Agustín nos dice que es necesario para la vida cristiana porque hay que luchar para poder vencer", ha apuntado el padre Ávila.

Dedicado durante años a este ministerio, asegura que a estos casos solo acude "gente que tiene, que cree que tiene normalmente, algún tipo de posesión. Gracias a Dios son muy pocas, muy pocas. Normalmente suelen ser problemas, patologías psíquicas, obsesión. Hoy se lleva mucho esto del demonio, la obsesión sobre el demonio. Pero bueno, pues sí, tenemos casos de posesión, claro", ha asegurado el padre Jorge Ávila.

La labor del padre Ávila es la de discernir, tal y como explica, qué casos pueden ser constitutivos de una presencia demoníaca y por ende necesitar de un exorcismo, y cuáles no, y derivarlo a otro tipo de especialista. Sobre esto, el padre Ávila deja claro que "si hay posesión en algún grado o infestación o posesión grave, pues se hace el exorcismo. El exorcismo no es terrorífico, eso son las películas. Nosotros no la hacemos en nuestro nombre, no luchamos. Nosotros luchamos con Cristo contra el maligno. Entonces, en la seguridad de la fe, sí", se ha reafirmado sobre su labor.

Si quieres escuchar la entrevista completa, puedes hacerlo en el siguiente audio, donde el padre Jorge Ávila ahonda en el verdadero significado de este ministerio de la Iglesia y cómo se lleva a cabo:

Entre otras muchas cosas, Ávila explica cómo se llega a ser exorcista, algo que no todo el mundo tiene claro, ni siquiera él mismo: "No tenemos ni idea. El obispo es el que elige y punto, ya está. Y a mí me eligió don Antonio María Rouco. Me dijo, ¡para exorcista!. Bueno, en principio no lo veía, luego ya, pues nada, acepté y ya está. No tenemos unas características. Hay algunos que les pudiera gustar, pero vamos, es porque a lo mejor son los que no valen", ha terminado por explicar un sacerdote que actualmente se encuentra como párroco en la cripta de la Almudena y conoce de primera mano el oficio del exorcismo en la archidiócesis de Madrid.