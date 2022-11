Paco León explica el motivo por el que se cansó de interpretar a Luisma en Aída: "Tuve tentaciones de dejarlo"

Paco León es un exitoso actor, director y productor de ficción española. Cuando escuchamos su nombre, siempre nos viene a la mente personajes como Luisma de 'Aída' o los sketches Homo zapping (2003). No obstante, fue en 2005 cuando su fama se vio disparada al dar vida al hermano de Carmen Machi, que era un drogadicto rehabilitado al que se referían como "el tonto del barrio". Fue su interpretación y lo mucho que hacía reír lo que generó que tuviese miles de admiradores, hasta el punto de que muchas de sus frases siguen siendo recordadas a día de hoy y mucho las utilizan entre risas.

Desde entonces, también ha trabajado en otras grandes películas como 'No lo llames amor... llámalo X', 'Kiki, el amor se hace', 'Embarazados', '7 años', 'Toc toc', 'La tribu' o 'La casa de las flores', entre otras. Además de series como 'La peste', 'Arde Madrid' o 'La casa de las flores'. No obstante, este viernes, ha sido entrevistado por Alberto Herrera en 'Herrera en COPE' para promocionar su última película: 'No mires a los ojos'.

"La película es un poco thriller porque también tiene una cosa tenebrosa de tener un tío que te espía en la casa y empieza a interactuar, y crea tensión todo el rato porque crees que le van a pillar. Empiezan a pasar muchas cosas", comienza contando Paco León sobre este último proyecto que protagoniza.

"Tuve tentaciones de dejarlo"

Aunque también ha hablado de su recordada etapa en 'Aída', donde interpretó a uno de sus protagonistas de 2005 a 2014, por lo que gran parte de su trayectoria es recordada por dar vida al Luisma. Como consecuencia, el intérprete reconoce que terminó cansándose de este personaje.

"Aguanté, eh. Yo tuve tentaciones de dejarlo", confiesa el entrevistado. "Al final, no estamos acostumbrados a estar tanto tiempo haciendo del mismo personaje. Es sacrificado. 10 años, madrugones... Y el personaje, que te pesa", explica León al respecto, señalando que aguantó más tiempo del que le hubiese gustado.

"No solo por la calle", comenta, destacando que terminó estando encasillado. "El trabajo siempre es el mismo, no te estimula estar siempre haciendo lo mismo", aclara. "Me acuerdo una conversación con Concha Velasco, que me dijo: 'no dejes la serie, eh. Que los jóvenes sois muy quéjicas del éxito'", recuerda el actor. "Pensé en mi tío, que llevaba 40 años en Telefónica y uff", dice entre risas León.