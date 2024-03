La ocupación turística ronda el 80% en España: "Está siendo una buena Semana Santa pese al tiempo"

Una Semana Santa pasada por lluvia que, en cualquier caso, no prevé dejar malas cifras en el sector turístico. Juan Molas es presidente de la Mesa de Turismo, encargada de monitorizar los datos del sector, y este viernes en 'Herrera en COPE' ha señalado que pese a que se prevé una caída del 10%, "está siendo una buena Semana Santa a pesar de la climatología".

Si bien es cierto que había una media pico del 90%, los cambios en la climatología ha generado una serie de cancelaciones en la Costa del Sol. No obstante, la Comunidad Valenciana se ha beneficiado de la llegada de turistas de última hora. "Se nos ha torcido un poco debido a la climatología, y no solo la Costa del Sol ha perdido 7 u 8 puntos de previsión, que quizá puede llegar a 10, sino también la zona de Cádiz y Huelva".

No obstante, la ocupación prevista "se mantiene en algunas ciudades se ha mantenido pese a la climatología" en ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia o incluso Sevilla, pese a que muchas procesiones no han podido salir a la calle debido al mal tiempo. "Aquella esperanza o la cifra de alcanzar el 90% que teníamos previsto de jueves a domingo muy probablemente quedará en torno al 80%, con una perdida de 10 puntos", ha señalado. No obstante, y pese a esta caída, Molas ha asegurado que es una "buena Semana Santa".

"Si consulta a la gran mayoría de empresarios y profesionales de hoteles, restaurantes o agencias de viajes de una Semana Santa al 80%, lo firmarían los próximos 100 años. Está siendo una buena Semana Santa a pesar de la climatología que, por otra parte, porque la Lluvia beneficia mucho a la zona de Andalucía, Cataluña y la zona del levante, donde había una problemática de restricciones de agua importante", ha explicado. En este último caso, las lluvias ahora podrían "solucionar en parte la temporada de verano. Hay que ser optimistas y ver el vaso medio lleno y no medio vacío".

Turismo nacional frente a extranjero, con mayor gasto por persona de media

Ha detallado que "gran parte del turismo es nacional", ya que la mayoría de los países vecinos "no disputan de la Semana Santa como en España". Hablamos, por lo tanto, de que el turismo español "es el número uno con diferencia".

Con respecto al comportamiento de los turistas, tanto los españoles como extranjeros, han acortado sus periodos de vacaciones. "Antes iban vacaciones 10, 12, 15 o 20 días. Ya no son tan largos, son periodos de 7,8, 6 o 5, pero más continuado y seguido". Esto significa, por lo tanto, que "se sale más veces en periodos más cortos". Además, gastan "incluso más": "El periodo corto favorece a que el gasto sea superior porque la cantidad total es inferior. El gasto ha aumentado aproximadamente en Semana Santa", ha dicho. Además, se estima que el gasto medio por cliente esté "entre un 5% o un 7% por encima del año pasado".