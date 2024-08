Núria Jordà, la influencer con disfagia: "No tenía ni idea de que existían técnicas para tragar”

Núria Jordà es de esas personas que hace el mundo un poco mejor, de esas que esperamos encontrarnos alguna vez en la vida. Es valenciana, de Gandía, tiene 23 años y sufre disfagia. La disfagia es la dificultad para tragar alimentos y Núria a través de su cuenta de TikTok explica a sus más de 700.000 seguidores cómo es vivir con esta dolencia.

La disfagia que sufre Nuria es un trastorno que surgió de una operación que no salió bien para extirparle un tumor en la carótida. En la vida de Núria han pasado muchas cosas, desde sufrir un accidente de coche, un tumor carotídeo, la disfagia… y todo con tan solo 23 años.

Núria se ha pasado por los micrófonos de ‘Herrera en COPE’ para compartir su experiencia y presentar su libro 'Al final lo único que pasa es que todo pasa'.

“Me mantengo positiva a pesar de todo”

Núria mantiene la sonrisa, la fuerza y las ganas a pesar de que los últimos años no han sido nada fáciles para ella. “Creo que es una característica mía, mantenerme positiva siempre a pesar de todo. El 25 de marzo de 2021 fue el día de la operación. Iba a durar dos horas, pero salí a las seis. Me vi conectada a muchas máquinas y poco a poco me fueron explicando las cosas que habían salido bien, mal y regular. Todo en un mismo día, un cúmulo de emociones increíble. Cuando salí de la operación y desperté me explicaron que podía perder la voz o no hablar con la misma que tenía antes”.

La voz no era el único problema, la operación por el tumor en la carótida, le supuso también una disfagia, le costaba tragar. Recién operada, en el mismo hospital ha relatado que tardaba cinco horas en tomarse un puré. De hecho, no había terminado de comer y ya le servían la cena.

“Tener 22 años y un bypass no es fácil”, lamenta en COPE. Por lo pronto, ya ha "logrado empezar a digerir alimentos", aunque los sólidos aún se le resisten y solo puede digerirlos "con la ayuda de la neurologopeda". "No tenía ni idea de que existían técnicas para tragar”.





