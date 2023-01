Nuria Castejón, coreógrafa de la cabalgata de Madrid: "Es una tradición que une a todos los españoles"

¿Te imaginas que, por cualquier circunstancia, mañana 5 de enero no vinieran los reyes magos? Es algo que no ocurrirá, pero solo imaginarlo de miedo. Cientos, miles de niños y mayores esperando ansiosos la cabalgata de los reyes y que no aparezcan. Ni carrozas, ni camellos, ni música, ni nada. Y la gente gritando, "¡queremos ver a los reyes!".

Seguro que algo así no pasará nunca, porque no pasa ni en las películas. Y es que sin los reyes magos, se acabó la navidad, y más aún en el broche de estos días tan especiales. Lo que está claro es que estamos en esa zona de no retorno, de ilusión máxima y de emoción al límite (sobre todo para los más pequeños). Y es que hoy, 4 de enero, es un día tan importante como mañana, porque hoy llegan los emisarios reales y, si hay algún rezagado, tiene la última oportunidad para enviar la carta a los reyes Melchor, Gaspar y Baltasar.

Los reyes de Oriente regresan a las calles de ciudades y de pueblos, de todo el mundo. Mañana jueves va a ser una locura de gente, porque se recuperan las cabalgatas en todo su esplendor tras dos años de mascarillas, distancia social, restricciones y todo tipo de impedimentos para este momento tan especial del año. Miles de voluntarios, bailarines, sanitarios, policías está preparando los últimos detalles para acompañar a sus majestades y, además, este año habrá lluvia de caramelos. Esta cabalgata empezará el jueves 5 de enero a las seis y media de la tarde.

La coreógrafa y directora de escena, Nuria Castejón, ha explicado en 'Herrera en COPE' que siguen "ultimando la coreografía que vamos a ofrecer a todos los niños de España". De hecho, llevan 3 días ensayando a más no poder. "En lo que corresponde a mí, que son los bailarines que irán en las carrozas reales y que harán la coreografía en Cibeles, son 14 bailarines", añade.

La delegada de cultura del área de turismo y deporte de Madrid, Andrea Levy, se reúne hoy con los emisarios reales: "Nos van a acompañar en la plaza Mayor para anunciar que los Reyes Magos han llegado, después de un largo viaje", ha comentado. En cuanto a la sensación que tiene con respecto a hacer algo que muchos niños sueñan con poder hacer un día, recibir a los Reyes Magos, Andrea explica que "es una gran responsabilidad, porque más allá de hacer las cosas bien, con una gestión muy adecuada, con todo tu equipo, hay un público muy exigente". Este público son, primero, los Reyes Magos, que tiene que venir a Madrid con todo dispuesto y, luego, los niños, que con toda la ilusión del mundo se han portado bien todo el año para que los reyes magos les traigan esos regalos que les hacen tanta ilusión. "Nos gusta que a la tradicional cabalgata de reyes (que una tradición española de muchos años) se le una también un gran acontecimiento y espectáculo cultural que haga del momento algo mucho más mágico", agrega.