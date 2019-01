Núñez Feijóo: "Podemos pactar con Vox siempre que no tengamos que renunciar a nuestros principios”

Alberto Núñez Feijóo, el presidente de la Xunta de Galicia que coordina la convención del PP que este viernes arranca en Madrid, ha dicho que su formación es “el partido de las mayorias. De todos aquellos españoles que no son socialistas ni populistas de Podemos”. Por eso, ha animado a los electores a confiar en el PP porque, a su juicio, representa el “voto útil”.

Núñez Feijóo ha dicho en 'Herrera en COPE' que no está de acuerdo con Vox, un partido que ha tildado de “ultraderecha”. Del mismo modo, ha criticado a todas las personas que, sin estar actualmente en el PP, “nos dicen lo que tenemos que hacer” en materia programática. “Tenemos que tener la firmeza de decir que no cuando no estamos de acuerdo y para decir que sí cuando estamos de acuerdo”, ha señalado.

El presidente autonómico ha dicho que no comparte los planteamientos ideológicos de Vox en materia de violencia de género. Y ha puesto como ejemplo de lo que une a ambas formaciones el acuerdo alcanzado entre los de Abascal y el PP para lograr su apoyo en la investidura de Moreno Bonilla.

“No tenemos que ponernos nerviosos, sino saber lo que somos”, ha dicho. “No vamos a ponernos de acuerdo porque necesitemos unos votos. Si a Vox lo que le interesa es que no gobierne el socialismo o el populismo, podemos coincidir siempre que no tengamos que renunciar a nuestros principios”.

Sobre la fragmentación de la derecha, ha manifestado no compartir las palabras de Aznar, que responsabilizó a Rajoy de la división PP, Cs y Vox. Nuñez Feijóo ha dicho que sería partidario de repetir la fórmula de gobierno en Andalucía si ganando ampliamente las elecciones el PP, necesita apoyos para establecer un gobierno distinto al del PSOE, Podemos, los independentistas y nacionalistas. No obstante, ha señalado que si el PSOE tuviera dirigentes como Guerra, Leguina o González, sería partidario de formar con ellos “un gobierno de concentración al estilo alemán”.

En lo que respecta a la investidura de Moreno Bonilla, ha dicho que tendrá “riesgos” porque necesita de otras dos fuerzas políticas para sacar adelante acuerdos. En este sentido, ha llamado a los agentes sociales, especialmente a los sindicatos UGT y CC.OO, a que lo apoyen porque es el representante del gobierno legítimo elegido en las urnas. “La gente ha querido votar un cambio y los cambios no se pueden impedir”, ha justificado.

Sobre el presidente Sánchez y sus relaciones con los catalanes, Núñez Feijóo ha dicho que la comunidad gallega ha sido “leal” con España cumpliendo el déficit y la regla de gasto. Sin embargo, la partida que se destina a la comunidad se ha reducido a favor de Cataluña en los Presupuestos Generales del Estado. Por eso, ha manifestado que empieza a estar un poco “cansado”. “Le hemos prestado dinero a la Generalidad sin intereses y ahora parece que le debemos más. Quiero saber cuánto le debemos a la Generalidad de esta deuda permanente que tenemos los españoles con los políticos nacionalistas catalanes”, ha ironizado.

También ha criticado las cumbres bilaterales entre el Gobierno socialista y la Generalidad. “Es muy peligroso lo que está haciendo Sánchez. No es sitio para hablar de la estructura del Estado o de los Presupuestos” porque estas cuestiones se debaten en el Congreso, en el Senado o en la cumbre de presidentes autonómicos, ha justificado.

Por último, sobre el divorcio de Errejón con Iglesias, ha señalado que la formación en Madrid está mejor que las Mareas de Galicia, mucho más divididas. "Cada 20 o 30km hay un Podemos distinto, se necesita mapa y cantimplora para orientarse”, ha finalizado.