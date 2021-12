El nieto de Araceli, la primera española vacunada de covid: “Mi abuela está súper optimista y feliz”

El 27 de diciembre de 2020 es una fecha que todos tenemos grabada en nuestra memoria, porque ese día hizo que empezáramos a ver algo de luz al final de un túnel que parecía no encenderse nunca por culpa de la covid.

Y tampoco olvidamos a la protagonista de aquel día: Araceli Hidalgo, la primera española que recibía la tan ansiada y esperada vacuna contra el covid. Araceli, con 96 años, recibía el pinchazo en su residencia deLos Olmos de Guadalajara, envuelta en un halo de flashes, luces, sonrisas… para captar una imagen que ha quedado grabada en nuestra retina para siempre. Tras ella, otra mujer, Mónica, auxiliar sanitaria del mismo centro, también ha recibió la primera dosis de la vacuna.

"Respetad la pandemia" o "a ver si todos nos portamos bien y conseguimos que el virus se nos vaya", fueron los mensajes que esta nonagenaria nos envió a todos tras ser vacunada.

Un año después, y cuando ya ha recibido la tercera dosis, en ‘Herrera en COPE’ queremos saber cómo se encuentra Araceli y para ello nadie mejor para contárnoslo que su nietoDavid Hermoso, quien además, hace apenas escasos días que ha podido verla en la residencia. “Está bien, súper optimista, feliz, contenta… y ya camino de los 98, aunque con sus achaques”, matiza el nieto.

Además, nos dice David que ha sido decisión de su abuela, de la propia Araceli, “el no juntarnos para esta Nochebuena y Navidad porque ha preferido quedarse en la residencia ante el aumento de contagios que está habiendo”, así que esta familia, como tantas otras ha pospuesto este año la reunión para más adelante, “cuando la cosa esté más tranquila”, señala el nieto de Araceli.

Un año más tarde de aquel hito histórico en nuestro país, recuerda David cómo lo vivieron en la familia “nos avisaron unas semanas antes que habían elegido la residencia de Los Olmos y como ella era la mayor de los que estaban allí pues le tocó a ella. No teníamos consciencia de que iba a tener tanta repercusión”. Pero, incluso sin llegar a pensar en esa repercusión nos cuenta David lo que le dijeron a la abuela: “ponte guapa que a lo mejor sales en la tele”, por si acaso.

La directora de la residencia de Los Olmos, Marina Vadillo, nos cuenta que Araceli ha recibido un regalo de parte del presidente de Castilla-La Mancha que le ha hecho llegar un ramo de flores a la residencia, que le ha entregado el delegado de la Junta de Guadalajara.

Recordando aquel día, señala Marina que fue muy importante porque “cambió mucho todo aquí en la residencia, cuando llegó la vacuna fue motivo de alegría y esperanza y de inicio a la normalidad que habíamos perdido”. Además, confirma que a lo largo de este año “no se ha dado ningún y ahora mismo estamos bien y tranquilos. Los residentes puede tener visitas y también pueden salir y entrar, aunque siempre recordamos a los familiares que tomen todas las medidas de prevención posibles”.

Por último, aprovecha la directora de la residencia de Los Olmos para lanzar un mensaje, sobre todo en el momento en el que nos encontramos: “Hay que tener confianza en las vacunas, todos sabemos que, evidentemente, no hace que no te puedas contagiar pero sí que si te infectas no sea tan grave”.

A día de hoy, hay más del 90 por ciento de los españoles inmunizados. Más del 45% de la población mayor de 40 años tiene la tercera dosis y estamos casi en el 21% de niños de 5 a 11 años al menos con una dosis