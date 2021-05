Dj Nano: “No tengo ninguna etiqueta ni prejuicio de poner nada”

Dice que él era un niñato de Moncloa, que ni se le pasaba por la cabeza conseguir todo lo que ha conseguido... Ahora hace mucho ruido, pero de pequeño sonaba de fondo Encarna Sánchez, asique no podía hacer ni un solo ruido jugando a los cochecitos, porque si no, le caía una buena bronca de su abuela Josefina. Ahora digamos que le piden que suba el volumen... de su propia música. Es DJ Nano.

La pandemia ha sido un momento muy duro porque cortaron de raíz “la palabra que odio tanto, la de reinventarse, se tuvo que hacer realidad”. En el libro que publica, “Al otro lado de la cabina”, confiesa que le ha costado mucho recordar algunas cosas. Y la música, a Nano le ha salvado la vida, “porque la música electrónica hizo que dejara muchas cosas de lado”. Cosas malas, las típicas que se pueden hacer con malas compañías “era muy enrreda, y poco a poco fui dejando de serlo”. Al menos es una suerte que las drogas no hayan formado parte de su vida, porque en un verano de 3 meses hace 86 actuaciones “y si no se tiene cuidado, se puede caer en alcohol y drogas, a mí eso no me ha gustado y por eso puedo soportarlo”.

Por su tía Tara y su colección de vinilos, nació esa pasión por la música, y en especial a los vinilos, pero el salto a la electrónica fue esa primera vez que entró a una discoteca, en la sala Eclosión, donde dice que flipó: “aquel sonido me fascinó”.

Como DJ dice que “No tengo ninguna etiqueta ni prejuicio de poner nada”, y es que puede estar 12 horas mezclando, donde se cuenta una historia musical “y hay mucho de psicología, y me gusta interactuar con el público y utilizo mucho el micrófono”. En sus sesiones puedes escuchar mucho rock y mucho pop porque la base de la música es mezclar y “pincharlo todo.”

El éxito no es fácil gestionarlo, estrellas como Avicii o Erik Morillo no pudieron con ella. “El éxito puede contigo si no lo gestionas bien”. Tiene pensado poder jubilarse pinchando, si la salud lo permite y sus ganas no han cesado: “la profesión no te retira, yo creo que lo voy ha hacer siempre, porque también lo hago en casa, y me retirará la salud”.