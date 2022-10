Nacho Cano se sincera y deja clara su ideología política: "Milongas las justas"

Este viernes, Nacho Cano ha estado en 'Herrera en COPE' en una entrevista con Alberto Herrera por el estreno de 'Malinche el musical'. "Cambió mi vida y cambió la de los tres", confirma al hablar de Mecano. Es por esto por lo que "se queda con su vida de músico", a pesar de haber sentido envidia alguna vez por sus amigos que estudiaban. "Es la vida que he querido llevar y sigo siendo igual. Estoy muy agradecido porque la música me lo ha dado todo, aunque yo también le he dado todo porque le he dado todas las horas y recursos del mundo", reconoce.

Asimismo, confiesa que no echa de menos a Mecano porque "es difícil echar de menos algo que está siempre sonando". "Es como una ex, no la puedes echar de menos porque siempre está ahí", dice al respecto.

No obstante, también han tenido tiempo para mojarse en otros temas y, en este caso, en la ideología política. Ante si los artistas deben ser de izquierdas, el músico apunta que no le importa la ideología de las personas. "Mi abuelo estaba en el bando republicano y le metieron en la cárcel cuando entró Franco en las tropas nacionales. Era un hombre muy culto que escribía poesía y en El Sol, que era el periódico republicano", comienza contando el entrevistado sobre sus orígenes.

"Yo siempre he tenido y tengo amigos de izquierdas y de derechas"



"Entonces, le metieron en la cárcel con dos penas de muerte. Dos curas dijeron que era una gran persona y le ayudaron. Mi abuelo no era comunista, pero era republicano. Entonces, cayó con dos penas de muerte y estuvo en un campo de concentración", apunta el artista. "Mi padre, que siempre dice que fue el soldado más joven del ejército rojo con 14 años, siempre me ha dicho que el comunismo es una mierda. 'Y porque lo conozco bien, te lo digo', me decía", recuerda.

"Yo siempre he tenido y tengo amigos de izquierdas y de derechas", asegura Cano. No obstante, reconoce que "en Malinche casi todos los artistas son de izquierdas": "Casi todos son de izquierdas porque les han dicho que si no, no van a trabajar. Casi todos son de izquierdas. Yo he vivido 10 años en Miami, tenía como 8.000 socios venezolanos o cubanos, así que imagínate las historias que he oído yo sobre ese tema".

"Entonces, milongas las justas. Yo confío en la gente. Tengo amigos de izquierdas y de derechas. Creo en las personas", reconoce. Es por esto por lo que no se considera de una ideología concreta: "Si me preguntas si soy de izquierdas te voy a decir que no y si me preguntas si soy de derechas te voy a decir que no también. Yo soy yo. Confío en las personas y una persona maravillosa puede ser de izquierdas o de derechas. Su pensamiento ideológico no me importa, me importan los hechos. Y te digo que vengo de esa raíz, pero mira lo que me decía mi padre".