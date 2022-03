Los audios inéditos de la declaración judicial de José Luis Moreno: "Esto me ha arruinado la vida"

Como cada semana Nacho Abad trae a Herrera en COPE su sección de 'Crónica Negra' donde todos los miércoles a las 11:30 de la mañana, Abad se dedica a repasar toda la actualidad del crimen y la corrupción. Junto a Carlos Herrera, esta semana tocaba actualizar la causa abierta en torno a José Luis Moreno, quien ya ha testificado.

El productor televisivo aseguró ante el juez de la Audiencia Nacional encargado de la instrucción de la 'operación Titella' que las acusaciones de fraude que pesan sobre su persona son "una canallada", dejando claro que para él Hacienda siempre "ha sido una obsesión", como así hizo constar en sus agendas personales.

En su declaración ante el magistrado Ismael Moreno del pasado 17 de febrero, a la que ha tenido acceso Europa Press, el ventrílocuo defendió que no había en su haber "una sola factura" que no hubiese "tenido su correlación" en la producción de la serie sobre la vida de San Francisco de Asís, 'Glow & Darkness', que llevó a cabo con el también productor argentino Alejandro Roemmers. Es más, Moreno defendió que "cuando empezaron los problemas" realizaron un estudio "de lo que valía cada cosa" en el mercado. "Y era un despropósito", apuntó, asegurando que afrontó alguno de los gastos derivados de la grabación de su propio bolsillo.

Y si lo hizo, explicó, es porque Roemmers, "un poeta y un tío muy particular", le "encantó". "Le tengo que estar agradecido toda mi vida termine esto como sea porque me ha permitido dirigir a gente que ni soñaba", aseguró, llegando a defender que el argentino merecía un premio Nobel. Moreno detalló a preguntas de su defensa su relación con el empresario, a quien unía un acuerdo que sería "el sueño de cualquier productor". "Que alguien le deje trabajar en libertad y la libertad es que alguien ponga el dinero. Es mejor negocio, porque después no es lo mismo ir con un papel a una televisión o con una cosa hecha", afirmó.

Por eso se mostró sorprendido por las acusaciones de Roemmers, que figura como perjudicado en la causa tras denunciar que fue estafado por Moreno a la hora de llevar a cabo "una macroproducción" que el productor televisivo español defendió a ultranza ante el magistrado: "Tiene unos efectos especiales que compiten con el Gran Samurai".

El propio Roemmers, según Moreno, se dio cuenta del alcance de la serie cuando vio los primeros episodios, que le fueron exhibidos por él mismo. "Roemmers sabe absolutamente todo por qué me he tenido que recorrer el mundo enseñándole todo lo que íbamos haciendo. He estado tres veces en Uruguay, cuatro en Miami, cinco en Sicilia, dos en Roma y una en Milán", sostuvo.

El productor televisivo lo niega todo y asegura no haber tenido ningún testaferro ni ninguna persona que haya sido partícipe en una supuesta ilegalidad relacionada con la creación de esta serie televisiva. Asegura además que esta situación le ha "arruinado la vida".