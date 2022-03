Nacho Abad trae a Herrera el escándalo de Ricardo Martinelli: "La mujer del César debe rechazar los ataques"

La crónica negra llega, como de costumbre, de la mano de Nacho Abad a Herrera en COPE con una historia de lo más llamativa que implica a un expresidente de un país latinoamericano que, igualmente, incluye a nuestro país. La Guardia Civil española investiga al expresidente de Panamá Ricardo Martinelli y a cuatro agentes de este cuerpo de seguridad por, supuestamente, formar parte de un grupo criminal para espiar en la isla de Mallorca a la pareja del político panameño, Indira Brunot.

La operación se saldó por el momento con seis personas detenidas: cuatro agentes de la Guardia Civil en las Islas Baleares, un trabajador de una empresa de seguridad y un particular, presuntamente implicados en estos hechos, ocurridos en 2020. Además, otras cinco personas, entre ellas Martinelli, están siendo investigadas por su presunta vinculación a esta banda criminal, que se autodenominaba Group Kougar, informó la Guardia Civil en ese archipiélago mediterráneo.

Según los investigadores, los detenidos organizaron, supuestamente por orden de Martinelli, un grupo de seguimiento "perfectamente jerarquizado" y formado por miembros de la Guardia Civil, Fuerzas Armadas y personal de seguridad privada, dedicado a informar al político de las actividades de su pareja durante su estancia en la isla, uno de los destinos turísticos más conocidos de España.

Los arrestados crearon grupos de WhatsApp para compartir la información de las vigilancias a la víctima, a la que llegaron a poner en su coche un dispositivo de seguimiento, según recogen periódicos locales de Mallorca. En julio de 2020, la víctima denunció ante la Guardia Civil el acoso y seguimiento al que se encontraba sometida por parte de los ahora detenidos, quienes "habrían llegado a poner en peligro su integridad física, así como la de las personas de su entorno".

Bajo la tutela judicial, la Guardia Civil registró las viviendas de los seis detenidos en Mallorca, donde se incautaron componentes tecnológicos para llevar a cabo actividades de vigilancias y seguimiento, así como documentación manuscrita sobre la planificación y organización de estas actividades de espionaje. Los seis detenidos pasaron a disposición judicial en Palma, la capital mallorquina. Martinelli fue presidente de Panamá desde 2009 a 2014. El pasado mes de noviembre fue absuelto en su país por un caso de supuestas escuchas ilegales, aunque en la actualidad permanece enjuiciado en otras causas judiciales en su país.

Amenazas y trato de conveniencia

"No me gusta que un soltero con ella a solas" eran las expresiones que utilizaba el expresidente panameño en determinadas ocasiones para referirse a lo que, bajo su punto de vista, debía o no debía hacer su esposa. En esas vacaciones en Mallorca, llegó a haber momentos de tensión cuando Indira vio que efectivamente estaba siendo espiada. Por el momento, las cifras dejan a seis personas detenidas, cuatro de ellas son guardias civiles; hay cinco más que están siendo investigados y dos que ya han ingresado en prisión, pero de manera provisional.