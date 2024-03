Nacho Abad señala el detalle que descarta el accidente en el crimen de Barro donde murió una joven de 29 años

En marzo del año 2022, la tragedia llegó a la familia de Jessica Méndez. Esta joven de 29 años perdió la vida en un accidente de tráfico, después de que otro conductor embistiese su vehículo contra el de la joven.

No obstante, la Audiencia de Pontevedra investiga ahora si se trató de un asesinato. El experto en sucesos Nacho Abad ha abordado este caso este miércoles en 'Herrera en COPE', quien ha explicado que su vecino, José Eirín, un hombre de 35 años "raro y huraño en el pueblo", tendía a pegarse junto a la valla "para ver a la chica". De hecho, solía vigilarla.

"Este hombre estaba enamorado hasta el tuétano de Jessica. No se sabe si en algún momento este hombre le llegó a plantear su amor o pedirle una cita y se sintió rechazarlo. Nunca se ha llegado a saber, porque ella perdió la vida", ha apuntado Abad. Jessica, por aquel entonces, tenía novio y ya le explicó que se sentía acosada. "Lo comentó en su entorno, vivía con su abuela y decidió que iba a dejar de vivir ahí y que se iría a vivir con su novio", ha explicado.





Los vecinos cuentan que la joven "quiso denunciar", pero finalmente le desaconsejaron que lo hiciera porque "no había pruebas". El día del fatídico accidente, la joven salió de su casa con el coche. "Aparece este vecino y estrella su coche con gran violencia contra el de la chica. Con tanta violencia que en realidad la mata. La desalojan, la llevan al hospital, pero cuatro horas después acaba perdiendo la vida", ha explicado el experto en sucesos.

De hecho, tanto la Fiscalía como la familia de la joven sostienen que se trata de un asesinato y que usó "un coche para matar a la joven y hacerlo apsar por un accidente de tráfico". La defensa del acusado ha asegurado que toma un medicamento llamado tramadol, que puede causar efectos secundarios como somnolencia y puede afectar a la coordinación.

"Él dice que ese día salió, tenía que hacer unos recados. Cuando iba conduciendo tuvo un microsueño, pero no cuadra con el hecho de pisar el acelerador y estamparte con el vehículo de Jessica. Puedes tener un accidente, pero no impactar a toda velocidad con el vehículo contrario", ha argumentado. En este sentido, ha explicado que de haber ocurrido esto, el cuerpo se habría relajado y, por ende, el pie no habría pisado aún más el acelerador.

"El informe de la Guardia Civil está de acuerdo", aseverado Abad y cree que la cuestión ahora es "determinar cuál fue la intención del golpe".

Los allegados de Jessica confirman la "obsesión" y el "acoso" del acusado hacia la joven

Ha sido el que fue novio de la chica quien ha relatado que ante el tribunal de jurado que hacía tiempo que Jessica se sentía incomodada por el acusado, que era su vecino.

Según su testimonio, ambas familias tenían relación estrecha y, en comidas y encuentros, el acusado había intentado acercarse a ella, por lo que la chica trasladó a sus padres esa situación de incomodidad.

Imagen del juicio contra el hombre detenido en marzo de 2022 como autor de asesinato de la joven Jessica Méndez



A partir de ahí, el acusado se dedicaba a "vigilarla" constantemente, a rondar por la finca y la vivienda, o a hacerle llamadas desde números de teléfono ocultos. El novio de Jessica ha explicado que ella misma le había confirmado que su vecino estaba "todos los días" observándola. "Él estaba obsesionado con ella, era un sinvivir, y ella me decía constantemente, cuando hablábamos por teléfono, 'ya está aquí', 'ya está otra vez vigilando'", ha explicado este testigo.

Según ha señalado, cuando él estaba en la vivienda de Barro con la chica, el acusado no se acercaba, pero en cuanto se iba, volvía a rondar la casa. Asimismo, ha afirmado ante el tribunal que, al menos en dos ocasiones, Jessica le confesó que su vecino le había dicho "que si no era para él, no sería para nadie", y que estaba convencida de que había sido él quien le había pinchado las ruedas del coche en varias ocasiones.