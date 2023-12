Nacho Abad explica la verdad de por qué Álvaro Prieto rechazó el cargador de móvil, lo más destacado del año

Termina un 2023 donde hemos vivido historias de lo más convulsas. Una de ellas ha sido sin duda la muerte del joven Álvaro Prieto, sobre la que planearon muchas informaciones e incógnitas y sobre la que, en Herrera en COPE, uno de los periodistas mejor informados pudo arrojar la luz necesaria con respecto al suceso.

Fue así como Nacho Abad explicó en el programa de Carlos Herrera qué es lo que realmente estaba ocurriendo con el joven y, entre otras cosas, por qué habría rechazado el cargador de móvil que desde Renfe se aseguró en el momento que le habían ofrecido. Vuelve a recordar el momento en este repaso de las historias más destacadas del año.

El caso Álvaro Prieto en Herrera en COPE

Nacho Abad es una de las personas que mejor informado se encontraba sobre el caso de Álvaro Prieto. Se dijeron tantas cosas en aquellos días, que mucha gente tenía la sensación de que había historias que no quedaban nada claras. Por ejemplo, ¿cómo accedió el futbolista del juvenil del Córdoba que perdió la vida a los 18 años, al hueco que había entre dos vagones de un tren?

Todas estas preguntas y muchas más, las aclaró Nacho Abad con la última hora del caso en Herrera en COPE.

Nacho Abad resuelve las incógnitas del caso Álvaro Prieto

"Como todos los técnicos te dicen que es imposible escalar un tren de aluminio sin punto de agarre, se empezó a distribuir la teoría de que saltó desde un puente que había encima de las vías", comenzaba a analizar el experto en Herrera en COPE. Abad aseguraba que había "conseguido demostrar que el tren que había dejado el puente cuando fallece, no es el tren donde aparece", el cuerpo.

Para Nacho resultaba entonces evidente que "no puede saltar de tren a tren, hay como 15 metros, es un salto imposible". Algo que desmontaría una de las teorías de las que más se habló en el caso del joven cordobés fallecido en la estación.

Fue en ese momento cuando Nacho Abad se quiso plantear una pregunta: "Si no saltó, ¿cómo pudo acceder? Al recinto entró por una zona en la que suelen acceder drogadictos que van allí a consumir sin que nadie les vea. Caminó por las vías, llegó al tren famoso y lo que hizo, que se puede demostrar, en el hueco que hay entre los vagones de medio metro de ancho, fue impulsándose hacia arriba", llegó a asegurar.

La clave para afirmar este último punto estaría en que el suceso "ocurrió porque hay huellas dactilares en sentido ascendente entre los vagones", un asunto que no estaba del todo claro.

¿Qué pasó con el cargador del móvil del joven cordobés?

Nacho Abad, además, quiso insistir en el punto de que Prieto habría subido "trepando. La gente pensaba hasta ahora que había caminado sobre el techo y le había dado una descarga. Yo hoy esto no te lo puedo demostrar al 100 %, pero sí te puedo argumentar que cuando va subiendo, apoya la tripa en la parte de arriba y se agarra a la catenaria con una mano", un análisis que hasta ahora se desconocía.

"La autopsia determina que la electricidad entró por su mano izquierda y salió por el estómago, que es lo que está tocando el techo. Si hubiese estado de pie, la electricidad habría salido por los pies, porque va hacia el suelo", aclaraba Abad en su conversación con Alberto Herrera. Esta afirmación le llevó a poner en entredicho una de las cuestiones planteadas en una primera instancia.

"Dudo que existan imágenes de Álvaro caminando por el tren. Creo que le graban caminando entre las vías. ¿Para qué subió? Hay mil teorías, eso yo no te lo puedo responder", terminó por asumir, para acto seguido asegurar sentirse desconcertado por su actitud: "No la puedo entender".





Finalmente, Nacho Abad quiso explicar con una de las historias más polémicas del caso: qué había podido pasar con la polémica en torno al cargador del móvil.

Desde Renfe se llegó a asegurar que se le ofreció uno y que el joven lo habría rechazado. Abad, quien pudo conocer más detalles del caso, explicó claramente por qué Álvaro rechazó realmente el cargador: "Más allá de los testigos del entorno, lo cierto es que rechaza el cargador porque no coincide con su teléfono. No vale. Se coloca delante del dispensar de billetes, pero no tiene un duro", relataba Abad.

"Lo que no me cuadra es que no tiene lógica que se ponga a caminar por el lateral de las vías de Santa Justa. Sus padres sí sabían que estaba en Sevilla", terminaba de explicar Nacho Abad sobre un caso que no dejaba de presentar incógnitas en una conmoción que paralizó al país entero en este 2023.