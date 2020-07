Montesinos, en COPE: "No vamos a participar en maniobras de distracción que van a reforzar a Sánchez"

Pablo Montesinos, vicesecretario de comunicación del PP, ha sido entrevistado este jueves en 'Herrera en COPE' después de la moción de censura contra Pedro Sánchez anunciada por Vox. Según ha dicho, su formación no la va a apoyar porque "está en la defensa de los intereses de todos los españoles". "No vamos a participar en maniobras de distracción que al final a quien van a reforzar es al PSOE y a Sánchez".

"No vamos a alimentar el ruido, vamos a seguir aportando soluciones", ha dicho el diputado, que se ha referido a "lo que hace mal el Gobierno" y al Plan 'Activemos España' que ha diseñado la formación para salir de la crisis. Ello "pese a que Sánchez sigue sin coger nuestra mano tendida", ha asegurado.

Montesinos ha criticado a la dirigente de Voz Macarena Olona por no retractarse de las críticas de Abascal a los periodistas críticos con la formación. "Olona podría haber aprovechado la entrevista para pedir disculpas y reivindicar la libertad de prensa, que es uno de los pilares de la democracia", ha manifestado.

Por otro lado, el vicesecretario ha dicho que "el Gobierno no está a la altura de las circunstancias" debido a los cerca de 45.000 fallecidos por esta pandemia y a los datos de la EPA. Además, ha criticado que Sánchez no haya "llamado al orden" a Fernando Simón después de manifestar que desde el punto de vista epidemiológico es mejor que no vengan turistas extranjertos este verano a España.

"Lo que estamos haciendo es forjar una alternativa que se construye denunciando sin ningún tipo de ambigüedad lo que hace mal el Gobierno", ha dicho Montesinos, que ha criticado que el Gobierno haya pasado "del todo a la nada" después de concentrar las competencias con el estado de alarma. Ahora "se lava las manos y se cruza de brazos" ante los rebrotes, ha asegurado Montesinos.

A este respecto, ha dicho que se puede "llevar a cabo una reforma de dos leyes en agosto para dar certidumbre a las comunidades autónomas, pero el Gobierno no quiere". El diputado ha criticado, además, "el Comité de Expertos" del Gobierno que decidía sobre la desescalada pero que, según ha trascendido, nunca llegó a formarse.

El diputado ha asegurado que según algunas encuestas están en "empate técnico con el PSOE e, incluso, algunas nos dan por encima". Además, ha dicho que "el señor Iglesias no se puede esconder más. Tienen que dar la cara -Iglesias y Sánchez-" después de la declaración del exabogado de Podemos, que ha denunciado ante el juez el pago de sobresueldos irregulares y una caja B en el partido.