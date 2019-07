Desde hace 23 años Jorge Tejerina practica atletismo. Una mañana como otra cualquiera fue al gimnasio y allí ocurrió lo peor: un paro cardíaco lo sorprendió mientras hacía deporte.

Gracias a Alejandro Agudo, su monitor, pudo salvar la vida. “Acababa de abrir el gimnasio” cuando se dio cuenta de que Jorge estaba en apuros. “Según miré hacia él cayó fulminado”, ha relatado este miércoles en 'Herrera en COPE'.

Pese a que nunca había realizado una técnica reanimatoria, no se lo pensó dos veces y mientras esperaba la llegada de la ambulancia lo puso en posición de defensa y le hizo un masaje cardíaco.

“En ese momento no pensaba. Me salió solo”, ha relatado. “Cuando se lo llevó la ambulancia me pegó el nerviosismo. Reaccioné en ese momento”.

A pesar de que había realizado un curso de primeros auxilios hace 8 años, su acción ha vuelto a poner de manifiesto la necesidad de que la sociedad se formé en estas técnicas básicas que pueden salvar más de una vida.