Mocito Feliz: su verdadero nombre, su discapacidad y por qué ya no persigue a los famosos

Enrique Jiménez, más conocido como Mocito Feliz, se ha convertido en un personaje famoso en televisión, chupando cámara cerca de los famosos. Este malagueño que desde muy joven siempre estuvo obsesionado con la fama y de hecho, al final es el anónimo más famoso de España. Es un experto en chupar cámara, aun así, es un personaje simpático que ha entrado en todos los hogares de España a través de la televisión.

Quién es Mocito Feliz

Nacido en Málaga en 1972, desde niño su única obsesión era salir en la tele. No le hacia ilusión jugar al fútbol o pasar largos ratos con sus amigos. Ser conocido y salir en la tele se había convertido en una obsesión. Y poco a poco fue haciendo realidad ese sueño. Desde finales de los años 90 era raro no verlo cerca de los famosos y ademas en primer plano en la pantalla.

El arranque del siglo XXI fue el momento en que Mocito Feliz salía mas en televisión. Siempre salía con series de cupones colgados de su cuello o con algún mensaje, siempre con carácter reivindicativo. Mocito Feliz, que tiene un 65 por ciento de minusvalía, aprovechaba para ‘chupar cámara’ y dar cierta visibilidad a los discapacitados de Málaga. Es un personaje cercano que cae bien.

Antonio David Flores llega a Malaga el dia de su cumpleaños y es recibido por el Mocito Feliz que le regala un Rosario









Sus dos pasiones siempre fueron la Duquesa de Alba e Isabel Pantoja

Hubo una época que cada vez que aparecía en televisión, Doña Cayetana, la duquesa de Alba, justo detrás siempre estaba Mocito Feliz. Al final, se hizo un conocido cercano de la propia Duquesa. Otro personaje que le encanta a Mocito Feliz es Isabel Pantoja. Siempre sorprendía a la audiencia televisiva ya que esquivaba a periodista y paparazzi y aparecía cerca de la cantante. “Me trata muy bien, me da dos besos y de vez en cuando me invita a sus conciertos. Me quiere mucho la señora Pantoja” decía hace unos años.

Todos se preguntan como lo hacia Mocito Feliz para estar en Sevilla, al día siguiente en Madrid y al otro día en Málaga. De estación en estación de autobuses, Mocito Feliz ha recorrido toda España. Pero, ¿quién pagaba tantos viajes? Tiene una paga por una minusvalía y aparte recibía una serie de propinas por cantar en bodas. En un tiempo actuaba en un tablao flamenco de Torremolinos todos los viernes y tenía otra cita a la semana en una discoteca sevillana.

En 2012, Mocito Feliz vivió un momento de gloria en el Festival de Cine de Málaga. Ignacio Nacho, es un cineasta malagueño que viendo el alcance del personaje de Mocito Feliz hizo un documental titulado ‘El famoso desconocido’. Mocito Feliz, convertido en gran protagonista paseo por la Alfombra del Festival de Cine de Málaga, donde se proyectó el documental. Fue un día de gloria para un personaje que ya estaba acostumbrado a aparecer en pantalla. Ese día, el protagonista si fue el junto a otras estrellas.

Los grandes momentos de Mocito Feliz junto a famosos son muchos e inolvidables. Puede jactarse de haberse colado en todos los planos en los que ha ocupado hueco un personaje del mundillo rosa, sobre todo en ese florecer del siglo XXI. Aparecía a las puertas de la cárcel de Alhaurín de la Torre, cuando entraba Julián Muñoz, también se pudo ver en un estreno teatral en Madrid junto a la duquesa de Alba. Fue una época que no se perdía un sarao.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

En 2014 tuvo su momento de gloria al aparecer en una película de la saga de Torrente. Mocito Feliz hizo un cameo y además en la película Torrente 5: Operación Eurovegas’ llegaba a cantar. Santiago Segura, que es un especialista en darle cabida a grandes personajes en sus películas pensó en Mocito Feliz para su película y fue algo que lo hizo muy feliz al malagueño. Cuando le preguntaron por su faceta como actor en la película, Enrique Jiménez dijo “es mi primer papel protagonista’.

Qué ha sido de Mocito Feliz

Hoy, vive mas alejado de las cámaras y de los famosos. Todavía se le puede ver en alguna ocasión, pero ha centrado su atención en los discapacitados. Es una persona que por donde va es conocida, tuvo sus años de gloria, colándose en todos los hogares. Muchos lo consideran de la familia. Vive tranquilo y en cierta manera alcanzo cierta fama, algo que persiguió desde muy joven. En definitiva, un hombre bueno que ya no es la sombra de los famosos.