Mira Milosevic, sobre la reunión Biden-Putin: “La estabilidad estratégica del mundo está garantizada”

El encuentro entre Joe Biden y Valdimir Putin ha sido uno de los más esperados y comentados en los últimos años, aunque no se podría calificar de una cita histórica “a la manera de Ronald Reagan y Gorbachov pero sí es histórica en el sentido de que se ha roto esta dinámica de no comunicación entre los Estados Unidos y Rusia”, dice la experta en Relaciones Internacionales e Investigadora principal del Real Instituto Elcano Mira Milosevich-Juaristi en ‘Herrera en COPE’.

Explica Mira los acuerdos que se han llevado a cabo en este encuentro entre los dos países “se ha llegado a un acuerdo de devolver embajadores que es el principal instrumento de cualquier relación diplomática y también es histórica en el sentido que se ha subrayado algo, que se ha subrayado también durante la Guerra Fría, que las armas nucleares no se deben usar y que usándolos está garantizada la destrucción mutua. En este sentido, la estabilidad estratégica del mundo que está garantizada, digamos entre estos dos potencias, a pesar de que Rusia no es lo que era la Unión Soviética, es una buena noticia y es digamos lo más valioso que ha salido de esta cumbre”.

Otra de las cuestiones abordadas en esta reunión ha sido el ciberataque, del que “Putin y Biden han hablado mucho pero es un problema difícil de abordar porque ninguna de las partes quiere denunciar el derecho de espiar a través de su ciberespacio, incluso de realizar algún que otro ataque”, dice Mira.

Pero a pesar de ello, cuenta la experta en Relaciones Internacionales que “sí se intentó negociar de manera como se negociaron los recuerdos de armamento nuclear durante la Guerra Fría, aunque es difícil. Pero lo que sí se puede negociar es, por ejemplo, vamos a tener un pacto que ni yo ni tú vamos a atacar las infraestructuras civiles más importantes y se puede conseguir y de hecho se habló de 16 estructuras de diferentes tipos donde entra el abastecimiento de luz, de agua, de gas, las cosas exclusivamente que son importantes para la vida de civiles. Por ejemplo, en este tipo de negociaciones sí que se puede llegar a un acuerdo, pero un acuerdo global sobre ciberseguridad yo no veo por ahora, por lo menos una posibilidad ni entre los Estados Unidos y Rusia ni entre los Estados Unidos y China”.

Recalca Mira la importancia del acuerdo nuclear pero señala que “por mucho tiempo va a seguir existiendo la desconfianza entre Kremlin y Washington y esto va a bloquear las relaciones, y sobre todo la cuestión de Ucrania, de Oriente Medio, Siria y Libia, y por supuesto la cuestión de los derechos humanos cuyo símbolo ahora mismo es Navalni” por lo que considera que “va a ser una relación de niveles muy bajos donde el único objetivo es evitar accidentes que pueden llevar a un conflicto convencional militar y garantizar la estabilidad estratégica controlando armas nucleares”.

Recuerda Mira que durante la era Trump las relaciones entre ambos países “llegan a los punto más mínimos y muy semejantes a las relaciones durante la Guerra Fría” y cree que Biden va a ser “más más articulado, más responsable, más práctico con Rusia pero no más duro, porque más duro es difícil ser porque las relaciones están muy deterioradas”.