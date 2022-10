Mikel Ayestaran, desde Odesa: "Los ucranianos ven como una opción muy real que Putin utilice el arma nuclear"

La guerra de Ucrania está a las puertas de una nueva fase. Siempre hay dos caras de la moneda, anexión de 4 territorios por parte de Rusia. A su vez, Ucrania ha informado de la liberación de ocho nuevas ciudades en Jersón, zona que Rusia considera suya. Por tanto, Moscú ha anexionado un territorio que ya no está bajo su control. Por su parte, el gobernador de Lugansk ha confirmado que la región está siendo liberadas y los soldados ucranianos cada vez se ven más fuertes. Pero Rusia tiene un armamento que todavía no ha utilizado, y que con un simple gesto podría destruir todo lo que haya en medio ucraniano, en caso de hacerlo daría un giro radical, que obligaría a una respuesta internacional.

En Ucrania, en concreto en la ciudad de Odesa, se encuentra el periodista Mikel Ayestaran, que ha explicado a COPE cuál es la situación ahora mismo sobre el terreno. Ante la pregunta de qué miedo hay ante un posible ataque nuclear, explica: "Odesa es considerada una zona segura dentro del frente sur. Era uno de los deseos de Putin al inicio de la guerra, pero sus tropas no han conseguido llegar. He cruzado desde la frontera de Moldavia en autobús y la persona que me vendió los tickets me preguntó si no tenía miedo a un ataque nuclear, una pregunta que me han repetido aquí. Tienen miedo al día después, a cuál va a ser la reacción de Putin al saber que ha perdido los territorios que se ha anexionado. Consideran que la opción de que utilice el arma nuclear es una opción muy real, por eso sí que son optimistas, pero muy cautelosos, tiene miedo".

En cuanto a la recuperación por parte de Ucrania de territorio que había sido perdido, "lo están haciendo, hay mucha confusión entre la población debido a la guerra de propaganda. He podido hablar con periodistas de Jersón que confirman la información de que hay zonas liberadas, incluso el Kremlin admite estas pérdidas. Ahora sí, los ucranianos creen que es posible y las voces más optimistas apuntan que en un periodo de 6 a 9 meses podrían recuperar el territorio perdido, e incluso Crimea".

"Los civiles huyen lo más cerca de su casa posible, para poder volver cuando se recupere territorio"

Por otro lado, Ayestaran ha explicado las diferencias que ha encontrado desde la última vez que visitó el país: "Cada vez que se mueven los frentes, una de las primeras consecuencias es que los civiles huyen de la zona de combate. En los primeros meses, en su cabeza estaba irse a Europa. Esta vez veo que los civiles que huyen dicen que nos tenemos que preparar para una oleada muy fuerte en los próximos meses. No tienen en la cabeza irse a Europa, tienen en la cabeza quedarse en su país, lo más cerca de su casa posible, para poder volver cuando se recupere territorio".

Para concluir, ha comentado cómo es el día a día en la ciudad y cuál es el último arma que está utilizando Moscú: "Odesa es el gran bastión que les queda a los ucranianos. Los rusos han intentado tomar la ciudad en varias ocasiones. El día a día es de aparente normalidad, aquí no hay destrucción, no han llegado los bombardeos. Se ha convertido en una especie de zona segura. Una aparente normalidad, aunque ayer se registraron nueve ataques de drones suicidas. Las últimas son estos drones suicidas que Moscú ha comprado a su aliado iraní, es la explicación que nos ha dado el ejército".