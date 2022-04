Michavila, en COPE: "Quien quiera cordón sanitario a Vox hasta sus últimas consecuencias, que analice Francia"

Narciso Michavila es director de GAD3 y una de las personas que mejor conoce las tendencias de voto y el funcionamiento interno de procesos electorales, no solo en España, sino en todo el mundo. Michavila ha analizado en 'Herrera en COPE' la victoria de Macron en las elecciones presidenciales francesas.

"Los votantes de Mélenchon... Se vio que en los barrios del votante de izquierdas bajaba la participación", ha comenzado apuntando. "Es verdad que ha crecido la abstención, la más alta del año 69. Yo casi termino cantando la Marsellesa en los bares de París. Le Pen ha barrido en el voto obrero, si solo hubiesen votado ellos, sería la presidenta de la república. También ha conseguido mucho voto rural", ha advertido un Michavila que no ha querido restarle importancia al resultado obtenido por Le Pen.

El problema de los cordones sanitarios y el futuro de Le Pen

Michavila, que se encontraba siguiendo la entrevista en Francia, ha contado de primera mano cómo era el ambiente: "Estaban contentos con que no haya ganado Le Pen. Hay muchas lecciones que analizar", ha apuntado, tras lo que ha querido tratar el problema que puede tener la aplicación de cordones sanitarios, algo que sí ocurre en Francia con el partido de Le Pen.

"Los que se queden fuera, van a terminar votando la opción menos mala. El sistema vuelve a ser bastante perverso, deja a muchísimos votantes sin representación", ha añadido. Y es que para Michavila la aplicación del cordón sanitario al partido de Le Pen en Francia puede acabar por tener problemas para quienes se oponen a ella: "Como Le Pen siga creciendo, dentro de 5 años gana las elecciones. Como no la están dejando gobernar en ninguna institución, no se está desgastando. Si los partidos nuevos no asumen responsabilidades de gobierno, se llevan siempre el voto de los descontentos, está en el 41 por ciento del voto, mucho más que su padre", ha señalado.

Narciso Michavila ha respondido a la pregunta de si Le Pen puede llegar a gobernar dentro de cinco años, es decir, en las próximas elecciones presidenciales. "El sistema fantástico ha dejado a los partidos tradicionales fuera del mapa. Si siguen con esa estrategia de que 13 millones de franceses se están quedando sin representación... Ojo, en España hemos conseguido con un sistema parlamentario que todos los partidos tengan algún tipo de responsabilidad. El que quiera llevar el cordón sanitario a Vox hasta sus últimas consecuencias que analice lo que ha pasado en Francia", ha advertido el experto de GAD3.

