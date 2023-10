El meteorólogo Maldonado advierte del cambio drástico con las lluvias en sólo tres días: "Toda la Península"

Cada viernes, el meteorólogo José Antonio Maldonado, de tiempo.com, explica en 'Herrera en COPE' el tiempo que nos espera para los próximos días, sobre todo de cara al fin de semana. En esta ocasión, la información se centra en las lluvias que durante toda la semana han ido cayendo en distintos puntos de la Península, ya que estamos inmersos en lo que se conoce como un torrente de borrascas. Escucha la previsión al completo en el siguiente audio.

"Donde llueve con intensidad es en Galicia, allí es muy probable que se desborden ríos", comenzaba explicando a Carlos Herrera. Añadía que "el martes cayeron 105 y ayer 127 en localidades de la provincia de Lugo" y la tendencia es que siga lloviendo con "gran intensidad" en esta comunidad autónoma.

Qué tiempo hará el último fin de semana de octubre

Sigue lloviendo desde primera hora de la mañana, "lo vemos en el radar, sobre todo en Lugo y La Coruña y hay avisos en la zona marítima con olas de hasta 7 metros", destacaba Maldonado, poniendo el foco en la región más afectada de la Península. Por otro lado, "el frente que ayer penetraba por el noroeste hoy saldrá por el Mediterráneo y también lloverá en el norte de Cataluña, en Asturias y en el área del estrecho, pero sobre todo en Galicia".

En cuanto a la jornada del sábado, será un día de "transición": "Seguirá lloviendo con intensidad en Galicia, aunque se extenderán las precipitaciones a otras zonas del noroeste y a los Pirineos. El Valle del Guadalquivir también se verá afectado por este fenómeno meteorológico".

Respecto al domingo, entra un nuevo frente por el noroeste que dejará de nuevo precipitaciones en varios puntos de la península, en concreto, habrá "lluvias fuertes en Galicia que se extenderán a distintas zonas del noroeste y del Cantábrico". "El resto de la Península, cielos nubosos, pero sin precipitaciones a la espera del lunes", ha detallado el meteorólogo a Carlos Herrera.

Cambio drástico el lunes

Sin embargo, el lunes habrá un cambio en el tiempo que afectará directamente al resto de la Península: "Lunes, martes y miércoles van a ser lluviosos prácticamente en toda la Península y Baleares. Hay que esperar de forma generalizada a la jornada del lunes", ha advertido Maldonado.

