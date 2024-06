El meteorólogo Jorge Olcina pone fecha a la primera ola de calor del verano de 2024: "Si se confirma"

En algunos puntos de España estamos viviendo, a principios de junio, un calor sofocante. Esta semana ya hemos tenido alguna noche tropical en las que las temperaturas no han bajado de los 20 grados, mientras que la calima está comenzando a hacer acto de presencia. ¿Cuál es la previsión para los próximos días? ¿Qué se espera durante este mes de junio?

Jorge Olcina ha dado los detalles a Alberto Herrera en'Herrera en COPE'.

En primer lugar, ha valorado la situación actual y lo que nos espera de cara al fin de semana: "Hace mucho calor, es verdad, quizá yo te diría, hay una buena noticia y es que aunque está haciendo estos días calor, en el medio plazo hablamos de que a partir del fin de semana va a cambiar la situación, entra una masa de aire más fresco y eso va a aliviar".

En cuanto a las próximas semanas, "en el medio plazo hablaríamos hasta el 15-17 de junio no se ve una situación de extremo calor, de ese aire sahariano que ya no se mueve de la península, hay cierto movimiento en la atmósfera y eso podríamos decir que es una buena noticia porque estamos en los últimos años acostumbrados a meses de junio ya muy calurosos, incluso tórridos, y este aunque es verdad que estamos teniendo estas pulsaciones de dos, tres, cuatro días con un poquito más de calor, pero no tiene la traza de del junio por ejemplo del año pasado o del anterior".

La previsión del tiempo para este verano

Más allá del mes de junio, ¿qué dicen los pronósticos de cara a este verano? ¿Será tan caluroso como los anteriores?

"Hace pocos días se hizo público el modelo de copérnicus el modelo europeo, pero el americano o el propio de AEMET que adapta el modelo europeo están hablando de unos próximos tres meses, finales de junio, julio y agosto, muy calurosos", asegura Jorge Olcina.

Más allá de esto, el meteorólogo pone el foco en ciertos matices: "Parece que julio sí que tiene toda la traza de que va a ser un mes de mucho calor, agosto no tanto. Estaba consultando los modelos así más avanzados para el otoño y nos marcan un septiembre de nuevo muy caluroso, como que se quisiera prolongar el verano, ya notamos que se está prolongando, como que este año se quiere prolongar un poquito más con calor en el mes de septiembre".

Habrá que esperar si se cumple: "A ver si se confirma, pero en los últimos años no han fallado, la verdad es que llevamos los años últimos bastante calurosos, especialmente, 2022 y 2023, y todo apunta que el 2024 va a ser también un verano caluroso".





Además, apunta que la tendencia es constante: "Hasta ahora podíamos hablar de ciclos, es verdad que hay veranos un poco más normales o incluso algunos más frescos, pero desde el 2010 notamos que la maquinaria digamos del calor a nivel planetario se ha activado y va un poco más rápida de lo que pensábamos en los modelos".

"El efecto es el que estamos viendo en los últimos años, verano sí y verano también vuelve a ser un verano caluroso, batimos récords de temperaturas, las noches se hacen poco soportables y, no nos gustaría afirmarlo sino todo lo contrario, pero parece que se ha instalado una tendencia hacia los veranos aquí en la región mediterránea cada vez más calurosos", concluye.