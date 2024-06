¿Y si la canción del verano la ha producido un turolense? "Millones de escuchas en TikTok"

Cuando llega el verano es inevitable pensar en cuál será la canción favorita elegida como recuerdo del mismo. Es indiscutible que cada verano tiene su canción.

Desde hace varias generaciones, las canciones del verano han cambiado la vida de las personas que se han guardado una canción porque les recuerda al mejor verano de su vida o les lleva a un momento especial en la playa, en un acantilado, en las fiestas del pueblo, de ruta por la montaña o en un festival, partiendo de temas como "Me colé en una fiesta" de Mecano, triunfo del verano del 82, hasta "Despechá" de Rosalía en verano de 2022.

Este verano ya se empiezan a intuir cuáles son las canciones del verano. Y entre ellas, se ha colado un remix de un turolense. Se trata de la canción 'Potra Salvaje' de la segoviana Isabel Aaiún. Canción cuyo remix, con un estilo 'Hard Techno', ha producido el DJ y productor musical turolense Fernando Moreno.





Un remix que se produjo hace varios meses, pero que ha sido en las últimas semanas en las que se ha empezado a viralizar gracias a las redes sociales.

Hasta tal punto de que, tras varias semanas en la lista de las canciones más virales de Spotify, ahora se ha colado como la 17ª canción más escuchada en España. Con motivo de ello, el productor de este remix, el turolense Fernando Moreno, se ha pasado por los micrófonos de COPE para hablar sobre este boom de 'Potra Salvaje'.





Moreno nos ha contado que no se esperaba estar en el top 15 de Spotify España: "Pues no duermes casi por la noche porque no eres consciente de ello. Yo soy usuario de la plataforma, uso esa lista y vamos, ni en mis mejores sueños hubiera pensado nunca estar ahí, porque estar ahí y enfrentarte a grandes discográficas, entonces o grandes productores grandes cantantes de internacional porque cuando hablas del Top 50 estás hablando de que son DJs internacionales artistas internacionales que están entre 50 más escuchadas de todo un país. Entonces, pues vamos un privilegio para mí".

También ha explicado en COPE cómo surge este remix: "Todo empieza porque la canción empieza a sonar, la gente la empieza a demandar en en disco móviles y me gustaba. Me gustaba la letra reivindicativa habla de la esperanza, entonces es una letra muy bonita. Entonces al ver que yo la podía llevar a mi campo que ahora en la producción, estoy dedicándome más al hard techno, son canciones a 150 BPMS que son revoluciones por minuto para que nos entendamos todos. Vi que la podía llevar a mi campo y que podíamos hacer algo más. Entonces me pongo en contacto con ellos y les digo que que lo puedo llevar a festivales, discoteca,s que de la otra manera no, no podría llegar y que no había un remix de ese estilo producido".

Una canción que ya está entre las más escuchadas del panorama nacional, y que parece que va a seguir siendo escuchada en las próximas semanas. Y, quién sabe, si será la canción del verano.