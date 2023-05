El mensaje de texto por el que puedes perder 10.000 euros en solo "un minuto": atento a lo que respondes

Alguna vez lo has escuchado, seguro, que cada vez que te envíen un mensaje, un correo o te llamen con un destino desconocido, es mejor no abrirlo y borrarlo. Y aunque hay veces que seguimos estas normas y recomendaciones al pie de la letra, no son suficientes. Es lo que le pasó a Margarita y a su marido, a los que les robaron 10.000 euros. Escucha cómo fue el robo en este audio.

Lo cierto es que, hasta el momento, no les han devuelto el dinero, y eso solo con un simple mensaje de texto. "Me paso al minuto" explicaba Margarita en Herrera en COPE. Hay muchas más estafas de este tipo que, resultan tan creíbles que llegan a engañarte y no solo robar el dinero, sino también tus datos y tu información más valiosa.

El 'Spoofing', una de las estafas más novedosas

En Herrera en COPE queremos arrojar un poco de luz sobre las estafas cibernéticas y telefónicas más recurrentes y con las que es posible que te encuentres a lo largo de la vida.

Por eso, queremos advertirte de una de las más novedosas que está aumentando hasta el 70% en el último año. Se llama spoofing y es algo más compleja a la del pishing que todos conocemos. Y es que los delincuentes te llaman o te escriben un mensaje con el número identico de teléfono al que tendría, por ejemplo, tu entidad bancaria.

En ese momento, te dice que hay un problema por el que necesitan tus datos pero que, por seguridad, es mejor que nos los digas de forma verbal, sino que lo teclees en tu dispositivo. Solo con tus pulsaciones pueden hacerse con tus claves secretas.

Por eso mismo, en Herrera en COPE hemos hablado con Josep Albors, experto en seguridad informática y director de Investigación y Concienciación de ESET España, para que nos dé las claves de todas estas estafas y ayudarnos a evitarlas.

Y nos explicaba que lo malo de esta nueva técnica como el spoofing, es que "al mirar el número de teléfono, es el mismo y no puedes discernir si es real o no. Llevan haciéndolo mucho tiempo con los SMS, están catalogados en su teléfono en la carpeta de mensajes legítimos, es muy difícil discernir" contaba en COPE.

Estafas que se mejorado con la aparición de la inteligencia artificial, que ayudan a estos delincuentes a redactar correos y mensajes más creíbles y, por lo tanto, llegar a más víctimas.

Por eso nuestro experto advierte: si nos llegan mensajes o llamadas de números desconocidos, mejor mandarlos directamente a la papelera "si quieres comprobarlo más tarde, llamas al banco o entidad de la que supuestamente te han llamado". Nunca, en ningún caso, entrar en su juego.

No son las únicas estafas que proliferan, también se encuentra el catfishing (o lo que se conoce como "estafa del amor"), también el grooming (acoso a menores por parte de adultos) o el sexting.

Resquicios legales con la inteligencia artificial

