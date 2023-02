El mensaje de Garamendi a Yolanda Díaz sobre el fin de los becarios: "Las empresas no van a contratar a nadie"

Aprobada ya la subida del salario mínimo interprofesional a los 1.080 euros en 14 pagas, la siguiente parada del Ministerio de Trabajo pasa por regular la figura de los estudiantes que se encuentran realizando prácticas en empresas, los conocidos como 'becarios'.

Ya en la rueda de prensa del Consejo de Ministros en el que se ha ratificado el incremento del SMI, la vicepresidenta, Yolanda Díaz, ha anunciado su intención de terminar con este sistema laboral que ella ha tildado de "forma de abuso y fraude en el mercado de trabajo".

"Seguro que entre alguno de ustedes, ya los veo, hay algún becario o becaria. Esto se va a acabar en nuestro país", ha asegurado.

Este miércoles, en 'Herrera en COPE', el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, se ha referido a esta cuestión. "Si se va a acabar lo de los becarios, vamos a tener un problema con los estudiantes que se queden sin formación para poder empezar a trabajar", ha manifestado.

A juicio de Garamendi, "la gran mayoría son grandes empresas las que se hacen cargo", ha comentado. Para el presidente de la CEOE, a algunas empresas, los becarios "suelen darles más trabajo del que reportan".

"Es una persona que viene a aprender y cuando funciona bien, a medio plazo se queda", ha asegurado.

Garamendi ha mostrado su preocupación por la negociación del nuevo 'Estatuto del Becario'. Hay dos planteamientos que nos preocupan. La primera la definicion, "no está bien marcado qué es un becario, nos lo tienen que explicar", y segundo, todo aquel "que no entre en la categoría becario, será empleado, lo que va a provocar es que las empresas no contraten a nadie", ha comentado.

Esto se debe, en opinión del presidente de la patronal, a que uno de los problema en España es la "estabilidad regulatoria y la calidad de las normas", algo que se pondría de manifiesto con este nuevo Estatuto del Becario.





El escollo: las prácticas extracurriculares

De momento, la negociación se encuentra encallada. Los sindicatos y Trabajo cerraron un primer acuerdo en octubre, sin embargo, tras la negativa de los empresarios y un sector de las universidades, la negociación parece haber regresado a un punto muerto. El ministerio de Díaz trata ahora de resolver la situación con un claro objetivo: acabar con las prácticas 'extracurriculares'.

Se trata de prácticas que no forman parte de un programa académico, son voluntarias, por lo que en muchas ocasiones, jóvenes ya graduados pagan a empresas de formación que les permiten tener el paraguas legal para poder empezar a hacer estas prácticas en la empresa que les ha seleccionado.