El mensaje del examante de Edwin Arrieta que señala directamente a Daniel Sancho: "Fin a la historia"

El caso del asesinato del cirujano colombiano, Edwin Arrieta, sigue dando mucho de qué hablar. A principios de agosto conocíamos la noticia de que el chef español e hijo del actor Rodolfo Sancho, Daniel Sancho, confesaba el crimen y que, posteriormente, le había descuartizado.

Desde entonces se han sucedido una serie de acontecimientos y distintas versiones, pero en todas ellas Sancho aparece como único sospechoso. El español aún permanece en la prisión de Koh Samui, aun a la espera de que se celebre el juicio por el crimen del cirujano. Ahora podríamos encontrarnos ante un giro de guion. Lo ha contado este martes María José Navarro en la sección 'Fruta Pelada', dentro del programa de 'Herrera en COPE', donde ha dedicado parte a hablar de televisión y los programas.

Y así es como ha resumido el giro de guion en el caso de Daniel Sancho gracias a unas declaraciones de un examante de Edwin Arrieta en 'Y ahora Sonsoles', presentado por Sonsoles Ónega en Antena3. Reproduce el siguiente audio para escuchar a María José Navarro hablar sobre el caso de Daniel Sancho:

Audio



Una intervención que ha puesto contra las cuerdas a Sonsoles. Las redes sociales se le echaron encima por el comentario que hizo después de escuchar estas declaraciones, alegando básicamente que "la gracia de Daniel Sancho es dar con un tipo como este, pero es verdad que lo acaba matando y eso es indudable", dijo.

Dentro de la televisión, también habló del nuevo estreno de Ana Rosa Quintana, quien ha dejado la franja de mañana y pasa a las tardes para luchar contra Ónega por la audiencia. Un estreno que, según las redes, ha dejado mucho que desear. Reproduce el siguiente audio para escuchar la sección completa:

Audio



La defensa de Carlos Herrera a Dani Carvajal por sus palabras sobre Jenni Hermoso

Hace ya más de una semana desde que a futbolista Jennifer Hermoso formalizara su denuncia contra Luis Rubiales, presidente suspendido de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), por el beso que le dio tras ganar la final del Mundial, un paso que oficialmente ya abre la vía penal de este asunto.

Un tema del que llevamos semanas hablando y que María José Navarro trajo hace unas semanas a 'Fruta Pelada'. Se refirieron expresamente a un nombre y es el de Dani Carvajal, jugador del Real Madrid y de la Selección Española, quien dijo: "En ningún momento he dicho que Jenni no sea la víctima, he dicho que hay que preservar la presunción de inocencia de todas las personas, no he catalogado de víctima ni culpable a absolutamente nadie". Unas declaraciones que sirvieron para una serie de comentarios entre María José Navarro y Carlos Herrera que puedes escuchar a continuación:

Audio





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Escucha la última hora, en 'Herrera en COPE'

No te pierdas nada de la actualidad. Para estar enterado de todo lo que ocurre en el marco político, económico y social de nuestro país, Carlos Herrera se pone cada día al frente de 'Herrera en COPE' para acercarte la última hora de todo lo que ocurre y que más te afecta.