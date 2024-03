El mensaje de Carlos Herrera a una joven gallega que ha vuelto a suspender el examen del carnet de conducir

¿Cuánto te costó sacarte el carnet de conducir? ¿Suspendiste alguna vez el examen o eres de lo que aprobó a la primera el teórico y el práctico? Adriana ha vuelto a suspender el práctico y ha vivido un momento complicado al bajarse del coche.

Esta joven gallega se grababa un vídeo para contar a sus amigas que había vuelto a suspender y eran estas las que lo compartían en una cuenta de TikTok. A día de hoy, el vídeo tiene más de cuatro millones de reproducciones y supera los 10.000 comentarios.

Un vídeo tan viral que ha llegado a 'Herrera en COPE'. En la sección de 'Fruta Pelada', María José Navarro se lo ha enseñado a Carlos Herrera y el comunicador ha mandado un breve mensaje a la joven. Escúchalo en el siguiente audio.

Audio





Se hace viral tras suspender el examen de conducir

"Hola, ¿qué tal? Suspendí otra vez. ¿Te parece normal? A ti, personalmente, ¿te parece normal?", comienza diciendo la joven sin poder contener las lágrimas por lo ocurrido.

Ella misma, por la angustia del momento, se lanza mensajes destructivos: "Llega un punto en mi vida que digo eres subnormal, que digo no sirves ni para hacer un arroz, ni un huevo frito".

"Espero que me vaya muy bien en la carrera porque si no viviré debajo de un puente y encima en autobús", añade Adriana.

No es la primera vez que suspende, por lo que asegura que "no puedo más", pero al mismo tiempo intenta tomarse la situación con humor. "Menos mal que simplemente he nacido guapa, menos mal, gracias mundo", dice.





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

En su vídeo a sus amigas añade: "Te juro que no me lo puedo creer, todo me pasa a mí todo, todo lo que puede pasar en este mundo, soy yo, la ley de Murphy personificada".

Antes de terminar el vídeo, la gallega explica el motivo por el que ha suspendido el examen práctico de conducir y ha sido como consecuencia de una ambulancia.

"Había 0,0000 posibilidades de que alguien se muriese hoy y tuvo que salir justamente, tenía que morir alguien en mi camino. Una ambulancia detrás de mi con la señal luminosa, no la vi, no me cambié de carril para cederle el paso. Suspensa", ha narrado.





Los comentarios del vídeo son de lo más variado. Algunos usuarios mandan ánimos a Adriana, asegurando que ellos también se examinaron varias veces. "Aprobé a la quinta, se puede, te lo juro", escribe Lucía. Por su parte, Fátima se examinó siete veces, mientras que Elena cuenta que aprobó a la octava.

Muchos otros se han fijado en la parte más divertida del vídeo, y es cuando la joven dice que al menos es "muy guapa", una frase que no ha pasado desapercibida para los usuarios que han visto el vídeo en TikTok.





La reacción de Carlos Herrera

Tras conocer el principio de la historia, Carlos Herrera ha lanzado un breve mensaje. "Pobre criatura, ya se aprobará", han sido sus palabras. Antes de dar paso al siguiente tema, Navarro ha querido poner el foco en una de las frases que dice Adriana en su vídeo. "Lo mejor es que acaba diciendo gracias a Dios, soy muy guapa", ha comentado entre risas.

Viral en redes sociales gracias a sus amigas

El vídeo de Adriana acumula más de cuatro millones de reproducciones, pero no ha sido publicado por ella misma. Fueron sus amigas las que crearon una cuenta en la que subían vídeos sin que, a priori, ella se enterara. Pese a que el perfil bajo el nombre de 'adriananoseentera' solo tiene diez vídeos publicados, todos ellos acumulan cientos de reproducciones y varios superan el millón.

Una broma que surgió en un grupo de amigas gallegas que ha terminado llegando a multitud de usuarios.

?? La ayuda de 600 euros para pagar el carnet de conducir



???? Estos son los requisitos para solicitarlo en 2024 https://t.co/WVvKXHD3fc — COPE (@COPE) January 23, 2024