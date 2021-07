El mensaje de Alberto Herrera a Mariló Montero en directo: "Una cosita que tengo que hacer"

"¿Os importa que me quede yo aquí un momentito para hacer una cosita que tengo que hacer?". Así empezaba el momento más emotivo de la mañana de hoy en Herrera en COPE. Cuando estaba a punto de juntarse las agujas del reloj en las 12 de la mañana, Alberto Herrera ha sacado su lado más sentimental y personal para recordar a su madre en un día especial, en una fecha única, en el día de su cumpleaños.

Con Luis Miguel y su "Si nos dejan" sonando de fondo, arrancaba el pequeño de los Herrera con la dedicatoria a la persona más especial de su vida: "hay que ver lo que se echa menos de vez en cuando los abrazos de una madre cuando uno está en la distancia", así arrancaba el sevillano, que por supuesto no olvidaba que ellas, las madres, "también lo harán de vez en cuando con el abrazo de un hijo". Precisamente por ello, y en concreto refiriéndose a Mariló Montero, la mujer que le dio la vida "me van a permitir que me acuerde de ella, para que se sienta aunque sea un poco acompañadita, feliz cumpleaños Ma, te quiero mucho".









"Nunca seamos tacaños en el amor a la familia"

Y es que para muchos jóvenes españoles que ahora mismo se encuentran lejos de su tierra, de su gente, y especialmente por supuesto, de sus madres, son épocas difíciles de distanciamiento con aquella familia que tan felices nos hizo (y nos hacen) durante todos los días de nuestra vida. "De lo único de lo que no se puede tacañear es del amor que se le tiene a la familia y a la gente que nos quiere",

Alberto Herrera ha sumado la felicitación a toda la gente que cumple años, y en especial a todas esas personas que echan de menos y añoran a sus hijos y a sus madres, "desde aquí un abrazo para todos ellos".