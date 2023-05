Mazón, en COPE tras arrebatar al PSOE la C. Valenciana: "Queremos dar la mayor estabilidad a esta etapa"

Los populares han dado un vuelco en las elecciones autonómicas de la Comunidad Valenciana, donde ha ganado el 28M y podrá volver a gobernar la Generalitat -que ya presidió de 1995 a 2015- con el apoyo de Vox. Con la suma de sus 40 escaños, más los 13 de Vox alcanzaría 53, tres más que la mayoría absoluta.

En Herrera en COPE, el presidente del PPCV, Carlos Mazón, que ha logrado arrebatar al PSOE su principal plaza tras ocho años de Ximo Puig, ha planteado el reto de "dar la mayor estabilidad posible a esta etapa". "Tenemos un buen resultado, venimos de 19 diputados y pasamos a 40 -más del doble- somos primera fuerza en Alicante, Valencia y Castellón".

En cuanto a posibles pactos, Carlos Mazón ha asegurado que su partido "hablará con todo el mundo en el orden que han elegido los valencianos, es decir primero con el PSOE, luego con Compomís y Vox, que ya nos ha tendido públicamente la mano".

No obstante ha aclarado, que para su formación será "más importante el 'para qué' que el 'para quién". En este sentido considera que no haber priorizado ese 'para quién', "probablemente fuera una de las causas que ha penalizado la gente de Alicante, Valencia y Castellón. Es un error que no comparto y no me parece la mejor manera de empezar", ha dejado claro en COPE.

Mazón se ha mostrado prudente en cuanto a la posibilidad de gobernar en solitario. "Vamos a verlo, aún es pronto, en cuanto hablemos con todo el mundo", ha insistido. "Queremos un gobierno sólido y estable. Hay una cosa que se llama Comunidad Valenciana, Estatuto de Autonomía y programa de gobierno, que hay que hacer valer".

LA DERECHA VOLVERÁ AL PALAU

Los 31 escaños de los socialistas (han subido 4) y los 15 de Compromís (ha perdido 2) arrojan 46 tras la desaparición de Unides Podem, cuatro por debajo de los ansiados 50 de la mayoría absoluta de Les Corts, con lo que la izquierda pasa a la oposición.

El PP, con la candidatura de su presidente regional desde hace dos años, Carlos Mazón (Alicante, 49 años), ha conseguido volver a ser el partido más votado (como en todas las elecciones de 1993 a 2019) tras absorber gran parte del electorado de Ciudadanos y pasar de 508.534 votos a más de 848.000, con el 96 % escrutado.

Después de una campaña electoral en la que se volcó el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien ha planteado estas elecciones como una 'primera vuelta' de las generales, los populares han doblado sus escaños, al pasar de 19 a 40, y han subido más de 16 puntos el porcentaje de apoyo, de 19,3 al 35,3 %, con lo que se convierten en el grupo mayoritario de Les Corts.

Mazón se sitúa así en condiciones de ser el séptimo president de la Generalitat -el cuarto del PP, tras Eduardo Zaplana, José Luis Olivas, Francisco Camps y Alberto Fabra-, para lo que necesita el respaldo de Vox, partido que defiende que se replique un Gobierno como el de Castilla y León, donde tienen la vicepresidencia.

En un Parlamento valenciano formado por 99 diputados, los 40 logrados por el PP le obligan a buscar a Vox, que con la lista encabezada por Carlos Flores (Valencia, 59 años), quien en 2002 fue condenado por violencia machista contra su exmujer, sube en sus segundos comicios de 10 a 12 escaños, que sumados a los del PP rebasan en dos la mayoría absoluta.

Ciudadanos concluye su etapa en Les Corts, donde irrumpió en 2015, al lograr solo un 1,49 % la candidatura liderada por su síndica desde enero, Mamen Peris (Valencia, 55 años).

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado