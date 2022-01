Mateo Luqué, en 'Herrera en COPE': "Si te dicen "no" en un casting, lo mejor es olvidarte y seguir trabajando"

Mateo Luqué, tiene tan solo 18 años y es de esas personas que prometen en el mundo de la interpretación. Ama la actuación desde que tiene uso de razón. Su nuevo trabajo lo encontramos en la serie "Hit". Una serie donde un profesor busca solucionar los problemas de sus alumnos de una manera peculiar.

La serie refleja las vidas de jóvenes aparentemente conflictivos en el entorno educativo y familiar pero, pese a la impresión negativa inicial, la ficción no se recrea en el estereotipo de la 'oveja negra', sino que lo combate gracias al personaje principal, Hugo Ibarra, a quien da vida Daniel Grao. Este profesor arrastra sus propios traumas pero, pese a ellos, vuelca todos sus esfuerzos en enfrentar a los chicos de un instituto a sus demonios, para destruirlos y darles herramientas útiles con las que encontrar el buen camino, su propia vía de salvación. Se estrenó el 21 de septiembre de 2020. Tiene dos temporadas y el elenco de la serie está principalmente conformado por Daniel Grao (Hit), Marta Larralde (Francis) y un grupo de 9 chicos adolescentes que asisten a sus clases.

"Desde pequeño me planteé la idea de ser actor, mi familia no se creeía mucho esa idea, hasta que tomé un pocos las riendas. El primer día que entré en la escuela de interpretación, estaba nervioso ya que no sabía que me iba a encontrar. Si te dicen que "no" en un casting, lo mejor que puedes hacer es olvidarte y seguir trabajando para un papel en el futuro".

La serie está producida por “Ganga” y por “RTVE”. Se puede ver por la plataforma de Playz de RTVE a la carta.