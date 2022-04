"He matado a una mujer y estoy orgulloso": La escalofriante confesión del asesino de Alcalá de la Real

Se han cumplido más de dos meses del día en el que Khawla salió de casa por última vez, el pasado 15 de febrero. El asesinato de Khawla, de 14 años, en Alcalá la Real (Jaén) y la detención de un joven de 22 años que ha confesado el crimen han hecho saltar todas las alarmas. El horror de este asesinato se produjo apenas unos días después del asesinato de otra menor, Claudia, de 17 años, en Totana (Murcia). El joven detenido llamó en torno a las 22.00 horas de este martes a los servicios de emergencia para confesar que había matado a la adolescente, cuyo cuerpo fue encontrado desnudo y con signos de violencia en las ruinas de la iglesia de Santo Domingo de Silos, en el arrabal de la fortaleza de La Mota.

El relato, siniestro como el que más, narra cómo una mente perversa puede tergiversar por completo la inocencia de un chaval recién entrado en la veintena, que debería tener su mente centrada en otros aspectos que ofrece la vida y que están alejados del crimen machista, y la crueldad de aquella persona que mata. Como cada miércoles, Nacho Abad ha pasado por los micrófonos de Herrera en COPE para traer la última hora de la crónica negra de nuestro país; y en esta ocasión, para traer de la mano una exclusiva relacionada con el atestado policial del crimen de Alcalá de la Real.

Aquel 15 de febrero de este 2022, Khawla, de 14 años de edad, se dispuso a salir de su casa para ir a realizar un trabajo a casa de una amiga, en la localidad en la que ambas residían: Alcalá de la Real. Sus padres le indicaron que no regresara más tarde de las ocho, algo que la adolescente asintió con obediencia. La niña salió de su casa y se dirigió al domicilio de su amiga para preparar ese proyecto escolar que estaba pendiente.

Una vez llegó a esa casa, todo transcurrió con normalidad, hasta que pasadas varias horas aparecieron en escena dos personas más. Por un lado, el hermano de la amiga con la que estaba Khawla y una segunda persona. Ese otro individuo se llama Nazzaryn, es dominicano, y tiene 21 años de edad. Con el transcurso de la conversación, Nazzaryn comienza a seducir a la joven Khawla. "Qué guapa eres, me gustan tus ojos..." Piropos al más puro estilo zalamero que en ese momento parecía que no funcionaban.

Tiempo después, los agentes procedieron a realizar una búsqueda por el terreno, hasta que localizaron el cuerpo sin vida y sin ropa de la pequeña Khawla, asesinada por asfixia. Las autoridades lograron identificar al agresor quien, dos meses después, permanece en prisión con visos de enfrentarse a una condena de prisión permanente revisable

Al avanzar la tarde, Nazzaryn ofreció a los otros tres la posibilidad de ir a dar un paseo, algo que a la joven de catorce años le pareció bien, puesto que tenía pensado llegar a casa a las ocho de la tarde. Lo que no sabía ella es que el muchacho originario de República Dominicana, había desarrollado un plan para abusar de ella y asesinarla. El presunto asesino procedió a realizar su cruel plan para finalmente asfixiarla y acabar así con su vida.

Una llamada y una actitud propia de un psicópata

Después de efectuar el asesinato, Nazzaryn procedió a hacer una llamada a emergencias. En esa conferencia informó de lo que había hecho: "quiero confesar un crimen, he matado a una mujer" dijo, dejando completamente helado al interlocutor. El asesino detalló todo lo necesario para su localización; su aspecto, la ropa que tenía puesta, la localización... Absolutamente todo, pero esa colaboración tendría un final.

Al llegar los agentes al punto indicado, lo encontraron tal y como previamente había anunciado que se iba a encontrar. Cuando los agentes buscaron más información, y para cerciorarse de que no había mentira ni engaño en el relato, las respuestas del tipo fueron las mismas constantemente: "Sin comentarios, no voy a dar detalles", añadió además que no había mentido; "he matado a una mujer y me siento orgulloso de haberlo hecho, no quiero colaborar".