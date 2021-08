Maroto (PP): “Es de vergüenza ajena tener a un presidente del Gobierno escondido ante una crisis como esta”

Javier Maroto, portavoz del PP en el Senado, ha mostrado su apoyo y “respaldo a las acciones de España para sacar a nuestra gente de Afganistán” y ha aplaudido la “la acción de las Fuerzas Armadas que nunca tendrán suficientemente reconocimiento”.

Sin embargo, como comentaba en ‘Herrera en COPE’ critica la actitud del Gobierno ante esta situación instandio al presidente del Gobierno que “como partido de Estado que simplemente haga la mitad de lo que hacen los demás primeros ministros o presidentes, hemos visto a Macron yéndose a Irak, hemos visto a Merkel compareciendo en el Parlamento alemán para buscar el apoyo de los demás”.

“En una situación como esta, en la que lo más importante ahora mismo es el rescate de nuestra gente de allí especialmente después de las bajas, de los costes de las vidas humanas que habido en estos 20 años, de gente que se ha dejado la piel y la vida allí desgraciadamente por esa causa, con todo esto creo que se merece el Parlamento y los españoles que el presidente en vez de andar por ahí haciéndose fotos, se vaya al Congreso y simplemente haga la mitad de lo que hacen los demás líderes europeos que es explicar qué es lo que se quiere hacer, porqué se quiere hacer y pedir por supuesto el apoyo que de antemano tiene del Partido Popular”, añade Maroto.

Considera el portavoz del PP que Sánchez “está sin atender su obligación principal” subrayando que “tenemos en este momento el peor presidente del Gobierno de la historia de la democracia”. Por eso, insiste Maroto en que “Sánchez tenía que estar ya compareciendo en el Congreso, los españoles no conocemos nada de lo que piensa el presidente en relación a esta crisis simplemente porque además de no ir al Congreso no les contesta a los medios de comunicación a ninguna pregunta, cuando hace un acto no admite ninguna pregunta. No he visto un ejercicio de soberbia y de cobardía política tan importante como la que está haciendo Sánchez desde que es presidente del Gobierno”.

“Lo que es de vergüenza ajena es tener un presidente del Gobierno escondido, con las chanclas puestas todavía, ante una crisis como esta, que no tiene preguntas de ningún periodista y no quiere ir al Congreso como están haciendo Macron y Merkel sin ir más lejos”, destaca Maroto.

Admite Javier que el al PP “como partido de Estado nos gustaría apoyar la estrategia del Gobierno. Pero, hay un problema y es que no conocemos siquiera si hay alguna estrategia del Gobierno para apoyar, y eso es lo que sucede siempre con Sánchez que pide el apoyo pero no te dice para qué quiere ese apoyo”.

Maroto expone que el presidente del Gobierno no comparece en el Congreso porque “no se atreve y está demostrando políticamente cobardía porque tiene que dar cuenta del precio de la luz. Él cuando era líder de la oposición por cualquier pequeño incremento de la luz montaba el mayor de los follones, prometió, desde la izquierda ,no dejar a nadie atrás y tratar de que este asunto fuese un asunto que se resolvería de forma inmediata, ha estado de vacaciones mientras los españoles estaban pensando si podían poner aire acondicionado, los que tienen, o cómo conectar o no los electrodomésticos angustiados porque la tarifa de la luz es la más cara de nuestra historia y va a serlo así en los próximos meses”.