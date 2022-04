Mario Alonso Puig, en 'Herrera en COPE': “Nunca imaginé que la palabra me llevaría hasta donde me ha llevado”

El doctor Alonso Puig es un apasionado de la autoestima y una de las mentes más brillantes de España. Primero escribió varios libros, entre ellos, 'Resetea tu mente. Descubre de lo que eres capaz' y ahora ofrece un curso online pregrabado cuyo objetivo principal es conectar con tu mejor versión y fortalecer la autoestima.

El curso, que consta de vídeos, audios, meditaciones, pergaminos inspiradores y cuatro bloques para reflexionar, está ya disponible por el precio de 90 euros y tiene acceso durante dos años.

Y un programa que nace de su afán por contar historias. Algo que le viene desde bien joven: “Era una cosa que me nacía del corazón. Quería contar lo que a mí me había entusiasmado, lo que a mí me había apasionado y quería que otros vibraran con lo que yo había vibrado y, sorprendentemente, se producía un cierto silencio que hacía fácil que yo pudiera compartir esa experiencia”.

Un aspecto de su carácter que, también agradecían mucho sus pacientes: “Me decían que las conversaciones que tenía con ellos estaban teniendo un impacto sorprendente en sus vidas. Y entendí que les estaba ayudando”.

Eso fue, precisamente, lo que le ayudo a tomar el paso de dejar la medicina y comenzar a impartir conferencias y cursos a las empresas y al público. Una labor que lleva ejerciendo desde hace más de veinte años. Algo que nunca imaginó: “Jamás pensé que daría semejante salto que, por supuesto, da un vértigo profesional enorme... Dejar la cirugía después de 26 años y nunca me imaginé que la palabra me llevaría hasta donde me ha llevado”. Y es que, la palabra, como ha asegurado el doctor, también puede curar: “Lo mismo que la paz es algo más que la ausencia de guerra, la salud es algo más que la ausencia de enfermedad. Es decir, una persona verdaderamente sana no solo es que no tenga una enfermedad, también tiene un bienestar psicológico, social y emocional. El lenguaje en el ser humano afecta directamente a la percepción. Es decir, el lenguaje me ayuda a ver, no simplemente describe cosas”.