María José Navarro confiesa qué pasó el día que conoció a Mateu Lahoz: "Con lo que le he dicho"

El pasado domingo llegaba a su final la temporada 22-23 de LaLiga. En medio del ambiente festivo, por la tranquilidad de la salvación, Mallorca fue testigo de despedidas. El entrenador del Rayo, Andoni Iraola dejaba el cluby el centrocampista Íñigo Ruiz de Galarreta abandonaba Son Moix para fichar por el Athletic Club. Pero, sin duda, la más significativa fue el adiós de Mateu Lahoz. Tras 15 años en la élite del fútbol,el colegiado se retiraba. Una colaboradora de 'Herrera en COPE' cuenta la curiosa forma en la que conoció al árbitro valenciano. Descúbrela en el siguiente audio.

Ya desde la media hora previa al partido, cuando saltaban a calentar, las emociones se abalanzaron sobre Mateu Lahoz, que no paró de hacerse fotos y abrazar a su familia. El que fuera acusado de querer ser el protagonista cuando arbitraba, acaparó los focos en su último día. Tras sus tres últimos pitidos de su silbato, el colegiado se deshizo en lágrimas, poniendo punto y final a su carrera.

Muy despacio, el colegiado se aproximó al túnel de vestuarios. Para ello, atravesó el pasillo de honor que formaron ambos equipos. Entre lágrimas, recibió el abrazo de sus hijos. "Llevo dos días sin dormir, no sé lo que me ha pasado, nunca había estado tan nervioso. No sabía cómo darle las gracias a la gente. En el partido he sido incapaz de concentrarme, pido disculpas porque hoy no estaba para arbitrar", reconocía en una televisión española.

Un árbitro como pocos

Mateu Lahoz será recordado en la memoria colectiva por su dejar hacer, que favoreció el juego. Una fama que convirtió a un árbitro en un actor principal del juego. En sus más de 500 partidos, el colegiado destacó por su carácter didáctico y dialogante, evitando amonestar y, sobre todo, por disfrutar en primera persona del fútbol.

Así lo explicó: "Veía el caño, el regate, la gente lo tiene que saber, he disfrutado, me gusta el fútbol, no me gusta el arbitraje, el arbitraje es lo que me ha permitido estar cerca de gente a la que admiro".

