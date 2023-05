Iraola confirma que no seguirá en el Rayo la próxima temporada

Andoni Iraola no continuará en el Rayo Vallecano. Ya es un hecho. El técnico del Rayo Vallecano ha confirmado en rueda de prensa la noticia adelantada por Carlos Ganga durante la tarde del pasado viernes, en la que se aseguraba que la continuidad del técnico de Usurbil estaba "muy complicada" tras una gran oferta de renovación por parte del Rayo.

"No voy a continuar el próximo año como entrenador del Rayo. Es un cambio que para todos nos puede venir bien", han sido las palabras del técnico, con las que anunciaba que no será el entrrenador. Con buenas palabras para el que ha sido tu club desde 2020: "Estar en el Rayo ha sido todavía más bonito de lo que esperaba"

Asimismo, añadía que la decisión de no seguir en el conjunto madridista no tenía nada que ver con la posibilidad de que tuviese ya algo amarrado con otro conjunto de España o del extranjero. "No seguir en el Rayo no tiene nada que ver con otro club", señalaba Andoni Iraola en rueda de prensa.

Iraola pone fin a tres temporadas en el Rayo Vallecano, en las cuales consiguió el ascenso a Primera División en su primer año al mano.