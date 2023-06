La reacción de Juanma Castaño a las últimas palabras de Joaquín como jugador del Betis

Joaquín Sánchez dijo adiós al fútbol profesional el domingo en la última jornada de LaLiga, pero este martes vivió una noche repleta de emociones en el encuentro de homenaje que se celebró en el Benito Villamarín. 59.621 espectadores acompañaron a la leyenda del Real Betis en esta despedida a los colores verdiblancos como futbolista profesional. También estuvieron Susana, Salma y Daniela, su mujer y sus hijas, con las que dejó un instante emocionante en su sustitución. Un cúmulo de sucesos que derivó en este comentario de Juanma Castaño en 'El Partidazo de COPE'.

El encuentro acabó con un 6-4 en el marcador, pero el instante que hizo vibrar el Benito Villamarín llegó cuando Manuel Jesús 'El Cid', Espartaco y Juan José Padilla, entre otros, cogieron a Joaquín Sánchez a hombros y le dieron la vuelta de honor alrededor del césped. Antes estuvo acompañado por leyendas como Iker Casillas, Sergio Ramos, Guti, Raúl o Jesús Navas en un partido que abandonó entre lágrimas, sobre todo cuando llegó al vestuario y se descalzaba, quitándose las botas para siempre, entre lágrimas. Un instante que destacó 'El Partidazo de COPE'.

Emotivo homenaje del Benito Villamarín para despedir a Joaquín Último adiós deportivo con la disputa del partido entre un equipo de jugadores y exjugadores del Betis y una selección de Leyendas. 07 jun 2023 - 00:28

Fue un homenaje especial, vibrante y emocionante, el mejor quizás para un personaje que ha trascendido el mundo del fútbol para convertirse en un auténtico icono social. Por supuesto, Joaquín cogió el capote y dio varios lances bajo la lluvia que comenzó a caer sobre Sevilla. Después cogería el micrófono y las lágrimas volvían: "No es que sea difícil. Es que no sé si voy a poder. No sé qué he hecho para tanto cariño, sinceramente". Unas palabras que los oyentes de 'El Partidazo de COPE' pudieron escuchar en directo.

La reacción de Juanma Castaño al final del homenaje de Joaquín en el Benito Villamarín

"Como futbolista me voy, pero voy a seguir ahí con vosotros trabajando codo con codo por esta afición que es la mejor del mundo y hoy lo ha vuelto a demostrar, no a mí, al mundo entero. Que no os quepa duda. Gracias de nuevo. Viva el Betis y viva la afición del Betis", señalaba delante de un Benito Villamarín que aguantaba al chaparrón del cielo mientras caía otro chaparrón de lágrimas desde la grada y en el campo. Todo esto provocó la reacción de Juanma Castaño en 'El Partidazo de COPE', que calificó de esta manera el homenaje que recibió Joaquín.

Vivió su despedida soñada. Acompañado por amigos, compañeros y leyendas del fútbol, compartió su sonrisa, su alegría y su talento con una afición entregada que ocupó Heliópolis hasta la bandera. Fue aplaudido, ovacionado, abrazado y respetado por todos. El "¡Oh capitán, oh capitán!", estalló en el Villamarín para despedir a la leyenda que a la vez coreaba un "Joaqui, quédate", porque en realidad no querían decirle adiós. Pero como dijo mientras se quitaba las botas y colgaba la camiseta con el 17: "Se acabó".

El programa de 'El Partidazo de COPE' de este martes 6 de junio de 2023

