María José Navarro: "Aguantar a Herrera es muy duro"

El matinal de Carlos Herrera, 'Herrera en COPE', cierra su temporada 2018 – 2019 por todo lo alto. ¿La receta del éxito? Mucho trabajo y los mejores comunicadores. Tras la emisión del último programa -por el momento-, arranca una oleada de celebraciones en la que el almeriense se ha rodeado de todos sus compañeros y personas cercanas como recompensa al esfuerzo realizado este año. Por su parte, el equipo de COPE.es ha pedido a los colaboradores que hagan balance frente a las cámaras.

Una irónica María José Navarro agarra el micrófono, mira al frente y comienza: “Yo he hecho lo que he podido”. Con aspecto alicaído, explica que “aguantar” a Carlos Herrera “no es como la gente piensa” y que es muy duro. Aunque no todo es negativo: “Me estoy ganando el cielo con esto”, sonríe. Además, confiesa que el programa le ayuda a salir de casa. Con un destello travieso en los ojos lo suelta: “Tengo una vida de mierda porque soy soltera y entera”.

“Vale, ahora en serio... Más o menos”, añade condescendiente. Que no cunda el pánico: todo era una 'performance'. Más serena, Navarro reconoce haber tenido “un año estupendo” en el matinal. El dramático aumento en audiencia que ha registrado 'Herrera en COPE' le motiva a superarse cada día, con una única meta: el oyente. “Nuestro trabajo es entretenerles y mantenerles informados; pero sobre todo entretenerles y sacarles alguna sonrisa”, afirma la periodista.

Carlos Herrera ha cerrado este año una temporada histórica en COPE. El comunicador mejor valorado de la radio española ha logrado con 'Herrera en COPE' un incremento del 22% de la audiencia con respecto al año pasado, según la última Ola del Estudio General de Medios -EGM- conocida este miércoles.

Carlos Herrera es seguido cada mañana por 2.387.000 personas. Cierra la temporada con una gran subida, la mayor de la radio matinal, con 428.000 oyentes más que el año pasado y después de haber celebrado con ellos, en abril, el ser el comunicador más escuchado de la radio española. Por ‘Herrera en COPE’ pasan a diario los protagonistas de la actualidad y puntos de vista dispares, en el compromiso de la cadena por ofrecer a la sociedad una visión abierta, plural y tolerante de nuestro tiempo.