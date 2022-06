María José Cantudo, en 'Herrera en COPE': “Yo no quería ser una estrella, quería ser decoradora”

La Filmoteca Nacional de España acaba de rendir un homenaje a una actriz que lleva desde 1973 apareciendo en la gran y pequeña pantalla. María José Cantudo comenzó su carrera con El espanto surge de la tumba de Carlos Aured y ha pasado por series como Cuéntame cómo pasó en 2001 o La que se avecinaen 2010.

Sin embargo, no ha sido ninguno de estos proyectos los dos elegidos por la institución para rendirla homenaje, sino que las películas elegidas han sido dos consideradas de culto: Secuestro, de León Klimovsky (1976) y La vida, el amor y la muerte, de Carlos Puerto (1982). Dos películas que, a pesar de tener sus años, han congregado a bastante público joven, algo que ha impactado a la intérprete: “Había mucha gente joven y la verdad es que me quede muy sorprendida porque estaban como locos. Viendo unas películas que yo había hecho al principio de mi carrera que yo no creía que llegaran al extremo que están llegando en el mundo entero. Entonces, te llevas una sorpresa porque como aquí, en España, se valoran tan pocas cosas, te quedas muy sorprendida de que fuera de España valoren esas películas”.

Su vida como actriz le llegó casi por casualidad. De hecho, María José Cantudo ha confesado a Carlos Herrera que ella “no quería ser estrella ni nada de eso, yo quería ser una gran decoradora”. Es más, desde que era niña, a la actriz le “encantaba hacerse los trajes y los decorados” pero, al casarse y tener a su primer hijo con 17 años su vida cambió y “lógicamente tuve que trabajar para darle a mi hijo una vida porque, en ese momento, mi marido no trabajaba”.

Su carrera no se ha centrado solo en el cine. Cantudo ha explorado varias vías, ya sea en el cine, en el teatro o en lo inmobiliario. Y ahora ha decidido probar suerte y sacar su primera línea de alta costura. Una iniciativa que comenzó cuando tenía 15 años pero que no ha podido realizar hasta ahora: “Creo que ahora estoy preparada para hacer una buena colección de moda”. No solo una línea de moda, también una de joyería. Una marca que aún no tiene nombre pero cuyo logo tiene claro: una M realizada por el escultor Manolo López, de Andújar y que pondrá identidad visual a su nuevo proyecto.