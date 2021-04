María Dueñas: “Me interesa la política pero no los políticos”

Su profesión, fue el refugio de muchos, porque durante el encierro, los libros fueron una puerta de salvación. Ella solo ha aprovechado el sosiego que da estar en casa para escribir sus historias, aunque un viaje le hizo cambiar de opinión a última hora... y así rescatar a un personaje que muchos estaban esperando.

Y es que no podía volver a Tánger sin ella. El personaje es Sira Quiroga, y la escritora que hay detrás, es María Dueñas. Su nueva novela “Sira” llega cuando han pasado 12 años, porque de los personajes exitosos hay que descansar. “Acabé un poco cansada. Tuve que poner un poco de sosiego, pedí la excedencia, escribí otra novela distinta, pero las historias se quedan dentro”. Ese viaje a Tánger le decidió a volver con ese personaje que le trajo tantas alegrías.

Como ciudad, Tánger es familia, porque su madre nació en Tetuán, y con los años “me he hecho asidua de ese mundo”. Cada vez que viaja, siente que quedan muchas historias que contar. La nueva novela “Sira” viaja por Londres, España, Marruecos, y de esos lazos que en la vida real hace María Dueñas, surgen las historias. En el cementerio anglicano de Tánger conoció a un chico joven que cuida el lugar y le contó muchas historias.

El personaje de Sira, crece y sigue viviendo aventuras, se convierte en madre, y entre las historias se entretejen las enseñanzas, porque sus lectores reconocen que aprenden de leer a Dueñas.

La serie de 'El tiempo entre costuras' fue un bombazo internacional, como el libro. Acaba de estrenarse 'La templanza', otra serie sobre su tercera novela, y se trabaja en los guiones de 'Las hijas del capitán, la cuarta. A este ritmo parece seguro que habrá otra de “Sira”... “yo supongo que sí pero prefiero no atar todavía a la novela”.

En política no se mete pero sí le interesa: “Me interesa la política como concepto pero no los políticos”, no piensa en retirarse porque las historias le bullen en la cabeza, y además, mientras no se pueda viajar, “Sira” es una opción para teletransportarnos, donde nos quiera llevar.